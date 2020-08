Call of Duty se vrátí do období studené války, podívejte se na první trailer

Dlouho se o tom spekulovalo, nyní je to konečně oficiální. Letošní díl Call of Duty oživí značku Black Ops, na rozdíl od jejích posledních dílů se ale vydá do minulosti. Jak už napovídá samotný název Black Ops – Cold War, podíváme se do období Studené války, kdy světu každým dnem hrozil jaderný konflikt.

Příběh kampaně pro jednoho hráče se inspiruje ve skutečné konspirační teorii, podle které se sovětský špion známý pod kódovým označením Perseus měl údajně snažit infiltrovat do řad CIA.

Jak už bývá v sérii zvykem, půjde o velice výpravnou záležitost, během které navštívíme například východní Berlín, Vietnam, Turecko nebo třeba centrálu sovětské KGB. Novinkou je možnost vytvořit si vlastního hlavního hrdinu, podle serveru Kotaku lze prý dokonce i zvolit genderově neutrální osobu, které pak budou spolubojovníci onikat.

Kromě klasického multiplayeru, ve kterém budou moci hráči využívat i vozidla, bude součástí hry i kooperační zombie mód.

Vývoj hry mají na svědomí studia Raven a Treyarch, kromě stávající generace konzolí hra samozřejmě vyjde i na tu přicházející, a to konkrétně 13. listopadu.