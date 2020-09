Multiplayer v Call of Duty Black Ops nabídne zombie i nové módy

Návrat slavné série do období studené války přijalo mnoho fanoušků s nadšením, pokud však čekáte, že se tím nějak výrazně změní hratelnost v multiplayerovém režimu, tak čekáte marně. Black Ops budou pořád zběsilou řezničinou, ve které rozhodují spíše rychlé reflexy než nějaké náročné taktizování.

V módu Combined Arms se neobejdete bez obrněných vozidel.

Ve středu zveřejněný trailer je sice dynamicky sestříhaný a graficky naleštěný, přesto se nabízí otázka, proč by měli hráči přesídlit do nové hry, která vypadá v mnohém stejně jako minulý díl Modern Warfare. A to ještě nesmíme zapomenout na mimořádně úspěšnou free 2 play battle royale odbočku Warzone. Call of Duty tak víc než kdy jindy konkuruje sama sobě, což by se jí mohlo vymstít.

V Black Ops najdeme většinu módů známých z minulosti, novinkou je jen Combined Arms, který bude sázet především na používání obrněných vozidel a Fireteam zaměřený na souboje až deseti malých týmů o maximálně čtyřech lidech. Jak už bývá v sérii zvykem, podíváme se na bojiště rozprostřená po celém světě, například do angolské pouště, zmrzlého Uzbekistánu, ulic Moskvy a Miami nebo třeba severoatlantských vod.

Chybět nemůže ani populární zombie mód, žádné bližší detaily o něm bohužel neznáme. Tak jako v předchozích letech si hru budeme moci vyzkoušet zdarma v předstihu. Hráči s playstationy se dočkají otevřené bety od 8. do 12. října, všichni ostatní pak od 15. do 19. října. Kompletní hra pak vyjde 13. listopadu.