Horor Blair Witch se vrátí na obrazovky počítačů, už z traileru budí hrůzu

Nedávno skončená výstava E3 sice přinesla spoustu skvělých herních oznámení, jen málo z nich však bylo opravdu překvapivých. Přeci jen v dnešní době je těžké několik let ve velikém týmu pracovat na hře, aniž by ven neprosákly alespoň nějaké informace. Polskému týmu Bloober Team se však utajení projektu podařilo.

Hra na první pohled připomíná úspěšný Outlast.

Když se během tiskové konference Microsoftu objevily na plátně první záběry, měl jsem za to, že se chystá další Outlast. Ten totiž tak dokonale použil motiv amatérského, ruční kamerou natáčeného filmu, až jsem úplně zapomněl, že nebyl první, kdo s tímto nápadem přišel.

Je to již 20 let od doby, kdy tento koncept proslavil legendární filmový horor Blair Witch. A právě ten se nyní konečně dočká důstojného herního zpracování. Nebude to sice poprvé, co se slavná předloha podívá na monitory počítačů, ovšem trilogie Blair Witch Volumes z roku 2000 se příliš nepovedla.

Tentokrát budeme hrát za bývalého policistu Ellise, který se vydává do strašidelného lesa pátrat po ztraceném chlapci. Doprovod mu dělá jen věrný pes Bullet, ani on ho však nedokáže ochránit před všemi nástrahami, které si na něj místní čarodějnice připravila. Ano, zápletka bude jednoduchá, o samotný příběh však v Blair Witch nikdy moc nešlo. Důležitá byla hlavně atmosféra, a o tu obavy mít nemusíme.

Bloober Team jsou známí především díky dvojici her Layers of Fear, které si pohrávají s hráčovým vnímáním okolního světa. A stejně tak to bude i tady. Podle traileru se můžeme těšit na mrazivě krásnou grafiku a tíživou atmosféru, která děsí spíše tušeným zlem než explicitním zobrazením krvavých nechutností. To je asi hlavním rozdílem oproti v úvodu zmiňovanému Outlastu, který je zábavou jen pro ty nejotrlejší jedince.

Hra by měla vyjít na konci srpna na PC a Xbox One, o PS4 verzi bohužel nepadlo ani slovo. Zato již teď víme, že ve hře půjde hladit psa, což je poslední dobou vnímáno jako zásadní věc pro celkovou kvalitu hry.