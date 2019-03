Epic Store se brání nařčením ze špehování a slibuje nové funkce

Nástup digitálního obchodu Epic Store byl sice razantní, ale možná trochu uspěchaný. Alespoň tedy co se kvality uživatelského klienta týče. Přes něj si totiž hru můžete poměrně snadno zakoupit, nainstalovat a poté zase odinstalovat, ale to je k uživatelské přívětivosti asi tak vše.

Válka mezi Epicem a Steamem se na kvalitě Metra díky bohu nijak nepodepsala.

Žádný div, že se hráčům příliš ze Steamu stěhovat nechce a to ani kvůli nabušeným exkluzivitám, jako jsou Metro: Exodus nebo chystaný Phoenix Point. Naštěstí to vypadá, že tento provizorní stav nebude mít dlouhého trvání a nejpozději do konce roku bude Epic Store Steamu důstojným konkurentem, i co se koncového klienta týče. Už nyní se obchod naučil fungovat v off-line režimu, umožnit stáhnout hru ještě před oficiálním datem vydání a dokonce i vyhledávání!



Podle zveřejněného plánu se do budoucna můžeme těšit i na spoustu dalších funkcí. Nutno říct, že Epic znovu nevynalézá kolo a „sprostě“ Steam kopíruje. Do tří měsíců bychom se tak měli dočkat automatického zálohování uložených pozic do cloudu či dramatické snížení velikosti patchů, do půl roku i uživatelských recenzí, měření odehraného času či podporu modů. Ve vzdálenější budoucnosti se pak počítá i s achievementy, automatickými refundacemi a možností obdarovávat své přátele.

Toto často sdílené srovnání srovnání obchodů Epic Store a Steam již brzy nebude platit.

Že v Epicu zákazníkům naslouchají, pak dokládá i fakt, že se sám ředitel studia miliardář Tim Sweeney vyjádřil k otázkám ohledně údajné nedostatečné zabezpečenosti obchodu. Na sociální síti Reddit totiž uživatel s přezdívkou notte_m_portent přišel se zjištěním, že si klient Epic Sore tajně „sahá“ pro informace do datové struktury Steamu. Okamžitě se tak objevila nařčení, že jde o spyware a Epic (z veliké části vlastněný čínskou firmou Tencent, která má silné vazby na čínskou vládu), tak své zákazníky špehuje a krade jim data.



Tim Sweeney je jedním z nejbohatších lidí v herním průmyslu.

Epic se těmto nařčením samozřejmě kategoricky brání a jako jediný důvod výše zmíněných procesů označil funkcionalitu, která umožňuje do Epic Storu automaticky naimprotovat všechny kontakty ze Steamu. Sweeney nicméně přiznává, že by k tomuto načítání dat mělo dojít až ve chvíli, kdy si tuto funkcionalitu sám uživatel vyžádá, nikoli preventivně dopředu. Slíbil tedy brzkou opravu. Co se týče spojení s čínskou vládou, Sweeney má prý firmu ve svých rukou a rozhodně žádná uživatelská data se svými akcionáři nesdílí.

Trochu paradoxní je ve světle těchto obvinění, že jedním z klíčových zaměstnanců Epicu je Sergej Gljonkin, který se proslavil webovým nástrojem Steam Spy (spy znamená anglicky špion).

Pokud vás zajímá můj osobní názor na kauzu Epic Store, přečtěte si můj komentář z minulého měsíce o vaše názory se pak s námi podělte v diskusi pod článkem.