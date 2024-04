Prskavec si udržel šanci závodit v olympijské Paříži i na kánoi

„Jsem rád, že to dopadlo takhle a že to prodlužuji až na mistrovství Evropy,“ pochvaloval si v nahrávce pro média Prskavec. Kánoi se dvojnásobný mistr světa na kajaku začal věnovat na podzim 2021. Loni už se na ní dostal do reprezentace a nyní svou pozici potvrdil. Stříbrného olympijského medailistu z Tokia Lukáše Rohana porazil o 1,16 sekundy. „Na kánoi jsem se zase trochu zlepšil a uvidíme, jak to bude vypadat ve světě,“ doplnil Prskavec.

Nejlépe má boj o olympiádu rozjetý Rohan. Ten byl nejlepším českým kanoistou na loňském MS, z něhož má navíc dva bonusové body díky čtvrté příčce, a v národní nominaci skončil za Prskavcem druhý. Prskavec by ho mohl předstihnout, jen pokud by na ME byl nejlepším z Čechů a navíc získal medaili. V podobné pozici jako Prskavec je mistr světa z roku 2021 Václav Chaloupka.

Mezi kajakářkami se OH přiblížila Antonie Galušková, která vyhrála nedělní závod i celkové pořadí nominace. Po sobotním nezdaru, kdy se ani nedostala do finále, byla pod velkým tlakem.

„Věděla jsem, že jestli chci vyhrát nominaci, tak musím zvítězit. Musím říct, že jsem byla pekelně nervózní, pekelně jsem o sobě pochybovala, ale jakmile zazněla fotobuňka, tak jsem si řekla, že na to kašlu. Že do toho dám všechno a buď to vyjde, nebo ne,“ řekla.

V týmu jsou společně s ní Kateřina Beková a Gabriela Satková, loňské reprezentantky Amálie Hilgertová a Tereza Fišerová tentokrát zůstaly mimo hru. Galušková má jako jediná body z loňského MS. Jejím konkurentkám by k účasti na OH pomohl jen velký úspěch na ME, protože se hodnotí dvě ze tří soutěží. „Pokud by některá z holek měla medaili z mistrovství Evropy a já bych byla za ní, tak by jela ona,“ přiblížila Galušková.

V nominaci kanoistek byla díky nedělnímu vítězství celkově nejlepší Tereza Kneblová. V týmu ji doplní Gabriela a Martina Satkovy. Také v této kategorii se rozhodne o účastnici OH až na evropském šampionátu.

Jasno o Paříži bylo mezi kajakáři, kde si místo už loni vyjel Prskavec. Dvě další místa v reprezentační trojici si zajistili Vít Přindiš a Jakub Krejčí. Mistr světa z roku 2017 Ondřej Tunka navzdory nedělnímu vítězství skončil těsně za nimi. Sice vyhrál i úvodní závod ve Veltrusech, ale jako třetí výsledek započítával sobotní osmou příčku z Prahy.

V neděli se od 17:10 v Troji ještě pojede časovka kaykacrossu, která definitivně rozhodne o nominaci v této nově olympijské disciplíně. Specialista by se na OH dostal, pokud by některý z českých reprezentantů skončil do třetího místa na červnové světové nominaci v Praze.