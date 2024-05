Fotbal? Umíme i hokej! Poláci překvapili hned po návratu mezi světovou elitu

Zcela zásadní podíl na výsledku měl devatenáctiletý Krzysztof Macias, jenž při poslední polské účasti na šampionátu ještě ani nebyl na světě.

Otřepaným klišé by ho leckdo mohl nazvat výjimkou potvrzující pravidlo. Jako mladík se totiž vymyká jinak přestárlé soupisce. Nováčci v elitní skupině mají vůbec nejvyšší věkový průměr ze všech, sahá ke třiceti a půl letům.

„To je právě největší problém polského hokeje,“ zamýšlí se pro iDNES.cz Aleš Ježek, český obránce, jenž v tamní lize působí už šest let. „Junioři mají spojenou soutěž s dorostem. Když to chce mladý hráč někam dotáhnout, musí odejít, nejlépe do Česka nebo na Slovensko. Anebo musí být tak kvalitní, že třeba v šestnácti může trénovat s áčkem, kde se zapracuje. Nicméně tím, že tady hraje hodně cizinců, mladí nedostávají tolik prostoru,“ vidí hlavní důvod struktury reprezentace.

Tu táhnou třicátníci doplnění o jednotlivce, co mají zkušenosti z české soutěže - třeba Pawel Zygmunt z Litvínova nebo Kamil Walega z Třince.

Na mládeži musí svaz ještě zapracovat. Vždyť juniorský výběr bojuje ve třetí výkonnostní skupině s Estonskem či Ukrajinou. Osmnáctka si postup do třetí divize vybojovala teprve v dubnu na úkor Nizozemska, Chorvatska nebo Srbska.

Gólová radost polských fanoušků na hokejovém MS v Ostravě.

Seniorský tým zažívá daleko příjemnější časy, když naráží na diametrálně kvalitnější mužstva. „Snad po tomto šampionátu nebudeme čekat na další zázrak zase dvacet let. Když totiž hrajete proti slabším nebo stejně silným soupeřům, tolik se neposouváte. Proto je těžké poskočit na vyšší úroveň,“ říká bývalý útočník Mariusz Czerkawski, který odehrál hned dvanáct sezon v NHL.

„Kluci si sáhnou na nejvyšší světovou špičku. Uvidí rychlostní a silový rozdíl, vyzkouší si to do dalších let a zjistí, na čem musí zapracovat. To hokejistu nejvíc posouvá, ale klíčové budou zápasy s těmi horšími týmy,“ tuší Ježek.

Zásadní bitva čeká Polsko v úterý, kdy narazí na Francii. Ta rovněž dokázala vzít bod Lotyšům. Poslední den skupin hrají Poláci s Kazachstánem, dalším přímým konkurentem. Pokud chce pomýšlet na udržení, musí zápasy s turnajovými outsidery zvládnout.

Měření sil s Lotyšskem hráčům jistě dodá sebevědomí, nemají důvod si do dalších mačů nevěřit. Jistě, duel se Spojenými státy napěchovanými hráči z NHL si především užijí, moc dobře ale vědí, že o jejich osudu se bude rozhodovat jinde.

V kritických momentech se budou moct spolehnout také na vlastní fanoušky, kteří do Ostravy přicestovali v opravdu hojném počtu. Hokeji začínají přicházet na chuť a udržení se mezi elitou by mohlo přilákat v příštích letech další.

„Volejbal, házená, plochá dráha, skoky na lyžích a samozřejmě fotbal jsou u nás stále populárnější sporty. Mají totiž úspěchy, na které jsou lidé pyšní. Když jsme nehráli mezi světovou elitou, bylo těžké obyvatele přemluvit, aby nám fandili,“ připomíná Czerkawski.

„Co se popularity týče, hokej se na fotbal určitě nedotáhne. Ale jde dopředu. Zvedla se návštěvnost v tamní lize, také její úroveň,“ míní Ježek a dodá: „Mistrovství se hraje v Ostravě, uvidí ho polští sponzoři, další lidé. Hokej se v zemi zvedne a udržet se v elitní skupině bude naprosto klíčové.“