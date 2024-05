Trenérovy osudové tahy. Neplnil přání fanoušků a dovedl Čechy ke zlatu

Zvládl to. Ačkoliv jeho nástup do funkce hlavního trenéra reprezentace vyvolal mezi hokejovou veřejností značnou kontroverzi, důvěru si bezpochyby zasloužil. A to koneckonců v sezoně také potvrdil. Radim Rulík dovedl národní tým po dlouhých čtrnácti letech ke zlatým medailím. Aby dosáhl na úspěch, musel učinit několik nepopulárních kroků. Nicméně si neustále stál za svým. Redakce iDNES.cz vybírá pět tahů, které se podepsaly pod Rulíkovým tažením k titulu.