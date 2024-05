Muslimové nesdílí naše hodnoty. Farage odstartoval kampaň drsně, sklidil hněv

Šedesátiletý Farage se ve svých výrocích nikdy nekrotil. Když minulý týden ve středu vyhlásil konzervativní premiér Rishi Sunak poněkud nečekaně parlamentní volby, které se původně očekávaly nejdříve na podzim, Farage se vyjádřil jasně. Sám se o křeslo v dolní sněmovně ucházet nebude, straně Reform UK, kterou v listopadu 2018 zakládal, však chce pomoct. „Udělám svůj díl práce v kampani, ale nyní není ta pravá doba na to, abych se pouštěl kamkoli dále,“ řekl Farage.

A jeho díl práce začal plnit o pár dní později v rozhovoru pro Sky News, kdy nejprve zkritizoval Sunaka za to, že nezvládá příliv migrantů do země. „Narůstá nám tady počet mladých lidí, kteří nesdílí britské hodnoty, naopak se snaží bořit většinu věcí, za kterými si stojíme,“ sdělil Farage. Moderátor reagoval otázkou, zda mluví o muslimech.

„Ano, bohužel jsem nedávno narazil na průzkum, ve kterém stálo, že šestačtyřicet procent britských muslimů podporuje Hamás, tedy teroristickou organizaci, která je v naší zemi zakázána,“ vysvětlil Farage a dodal, že v Oldhamu lze najít několik čtvrtí, kde většina obyvatel nemluví anglicky. Jeho slova korespondují s hlavním tématem kampaně třetí nejsilnější strany Reform UK, kterým je migrace.

Většina britských stran nevybíravá slova Farage odsoudila. Lídr velšské partaje Plaid Cymru Rhun ap Iorwerth ho obvinil z neskrývané islamofobie. „Nigel Farage by neměl dostávat prostor v televizi, kde jen šíří nenávist a své protiislámské názory. Je to extremista, kterému příliš dlouho dovolujeme, aby ničil naši politickou kulturu,“ prohlásil Iorwerth. Kritiku si prostořeký politik vysloužil rovněž od zástupců liberálních demokratů a nepřekvapivě také Muslimské rady Británie.

Farage opakovaně tvrdí, že do voleb, které proběhnou 4. července, nezasáhne. V rozhovoru však tajemně prohlásil, že „má v ruce ještě jeden velký trumf“ a nevylučuje, že ve sněmovně by rád zasedl někdy v budoucnu. Před časem se spekulovalo, že by ho pro přilákání některých voličů využila skomírající Konzervativní strana.

Chaotická kampaň konzervativců

Její předseda a dosluhující premiér Sunak se snaží volební debakl odvrátit, jak jen to jde. Jeho strana podle průzkumů cílí na zisk asi 23 procent hlasů a skončí s propastným rozdílem druhá. Sunak na úvod kampaně připomněl, že vláda konzervativců dokázala nasměrovat zemi zpět k hospodářskému růstu a ekonomická situace Britů se lepší.

„Do země se vrací ekonomická stabilita. Ačkoli vím, že ne všichni dosud pocítili její plný přínos, je jasné, že jsme se dostali na správnou cestu. Nyní je čas, abychom se dívali do budoucna,“ řekl britské televizi GB News Sunak krátce předtím, než vyrazil na první zastávku kampaně do regionu East Midlands na východě Anglie.

Konzervativci rovněž přišli s plánem, že obnoví vojenskou službu pro mladé lidi. Podle Sunaka by vojenská či civilní služba mohla být zkušeností, která změní život mladých lidí. Plán by měl stát 2,5 miliardy liber (72 miliard korun) ročně. Za porušení povinnosti by zřejmě nehrozilo trestní stíhání, vyplývá z vyjádření konzervativních politiků.

Podle konzervativního návrhu by mladí lidé, kteří dosáhnou 18 let, měli na výběr, zda sloužit dvanáct měsíců v armádě, nebo pomáhat jeden víkend v měsíci po dobu jednoho roku ve zdravotnictví, sociálních či jiných veřejných službách. „Občanství sebou přináší nejen práva, ale také povinnosti. Být Britem je více, než stát společně na pasové kontrole,“ uvedl premiér.

Sunak si na sebe paradoxně poštval část konzervativců překvapivě brzkým termínem voleb. Podle kritiků mohl dát více času na to, aby Britové pocítili dopad zlepšující se ekonomické situace. Premiér rovněž připustil, že před volbami pravděpodobně nezačnou deportace migrantů do Rwandy, což je jedna z klíčových součástí jeho plánu na získání voličské podpory. První letadlo s migranty by mělo odstartovat v červenci, a pokud se opět stane premiérem, zajistí naplnění dohody s africkou zemí.

V opačné pozici je lídr labouristů Keir Starmer, jehož strana se v průzkumech blíží zisku 45 procent hlasů a bez větších překážek by měla složit funkční vládu. „Tyto volby jsou pro vás, protože vy nyní máte tu moc ukončit chaos, otočit stránku a proměnit Británii,“ řekl Starmer, který začal kampaň na fotbalovém stadionu ve městě Gillingham v jihoanglickém hrabství Kent. Labouristé zde zároveň prezentovali svůj volební slogan, kterým je slovo „změna“.