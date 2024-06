Antisemitismus a oslava Hamásu. Angličtí zelení mají před volbami problém

Zelená strana Anglie a Walesu na svých webových stránkách nepřekvapivě hlásá boj za lepší životní prostředí, sociální rovnost a prosazuje opatření kompenzující klimatické změny. „Ozelenit“ chce vše od škol, zdravotní péče, dopravy až po domovy všech Britů. V posledních měsících však jde tato ideologie stranou, zelení se vezou na vlně krize na Blízkém východě a s blížícími se volbami přitvrzují.

Na dvacet jejich uchazečů o jedno z 650 míst v Dolní sněmovně pak ve svých názorech zašlo ještě dále, než by si vedení strany představovalo. Jejich komunikace na sociálních sítích i debaty v uzavřených diskuzních skupinách jsou plné antisemitismu, šíření konspirací, podpory propalestinských demonstrací a schvalování krvavých teroristických útoků Hamásu ze 7. října loňského roku.

Zelení se dostali pod drobnohled médií už během květnových místních voleb, kontroverzní výroky tehdy dohnaly radního Mothina Aliho, který uspěl v Leedsu. Krátce po říjnovém útoku, při kterém přišlo o život více něž 1 200 lidí a stovky dalších skončily v rukách Hamásu jako rukojmí, Ali na sociálních sítích napsal: „Palestinci měli právo se bránit.“ Později se za svůj výrok omluvil a dodal, že „on ani jeho strana“ rozhodně nepodporuje jakékoli formy násilí“.

Analýza listu The Times, která se zaměřila na sociální sítě kandidátů zelených v červencových volbách, však ukazuje systematičtější vnitrostranický problém. Kandidát v londýnském volebním obvodu Deptford a Lewisham North Adam Pugh v říjnu loňského roku v reakci na teror uvedl: „Bez svobody žádný mír nebude, vytrvejte.“ Později sdílel palestinskou vlajku s komentářem: „Když jde o apartheid, kolonizaci a genocidu, člověk nemusí být neutrální.“

Pugh nezůstal jen u výpadů na sociálních sítích, tři dny po útoku označil britskou veřejnoprávní televizi BBC za „novinářskou žumpu“. „Jejich jediným cílem je dehumanizovat Palestince a vykreslit Izrael jako oběť,“ prohlásil. Těsně před invazí do Pásma Gazy napsal, že izraelské ozbrojené složky jsou jen „maniaci bažící po genocidě“.

Když britská vláda 12. října vyslala dvě armádní plavidla na pomoc Izraeli, Pugh suše napsal: „Doufám, že půjdou ke dnu.“ Minulý týden, když média některé jeho kolegy obvinila z antisemitismu, se cítil dotčeně. „Buď ještě nenarazili na moje příspěvky na sociální síti X, nebo jen nejsem dostatečně výrazný,“ dodal ironicky.

Izrael jako predátor, který krade děti

Zkrátka se nedržel ani Kefentse Dennis, koordinátor zelených pro rovnost a diverzitu, který kandiduje ve volebním obvodu Perry Barr v Birminghamu. Raketové útoky Hamásu těsně před masakrem 7. října popsal jako „palestinskou obranu, na kterou mají legálně právo“. Když 6. května během uctění památky obětí holokaustu propalestinští aktivisté narušili pietu v místě vyhlazovacího tábora v Osvětimi, Dennis přispěchal s jejich podporou. „Podobná genocida se už nikdy nesmí opakovat. A když říkám nikdy, myslím to vážně,“ prohlásil.

Kandidát zelených v obvodu Barking ve východním Londýně Simon Anthony přirovnal Hamás k francouzskému odboji a uvedl, že teroristický masakr ze 7. října byl „výbuchem palestinské domobrany“. V příspěvku z 15. května výrok zopakoval a pustil se do složitých historických paralel. „Hamás je až nápadně podobný domobraně, stejné nálepky by dnes dostávali francouzští odbojáři, pokud by britská vojska odešla z 2. světové války poražena,“ vysvětlil. Lajkoval rovněž oficiální prohlášení Hamásu na sociálních sítích.

Nataly Andersonová, kandidující v obvodu Woking v hrabství Surrey, přispěchala s divokou konspirační teorií, píše The Telegraph. Útoky ze 7. října byly podle ní „nahrané a zinscenované“, psala také o údajných únosech dětí do Izraele. „Máme jasná vodítka, která ukazují na spolupráci pašeráků lidí a vedením státu Izrael. Je velmi smutné, že oběti holokaustu se proměnily v predátory,“ napsala na sociální síti X.

Nida Alfulaijová kandidující v londýnském obvodu Brent East, která mimo členství v Zelené straně řídí i neziskovou organizaci na ochranu ohrožených druhů, lajkovala na sociálních sítích příspěvky, jež z terorismu obviňují Izrael a Spojené státy a zastávají se Hamásu. Líbily se jí rovněž příspěvky, které tvrdily, že útoky ze 7. října neměly antisemitský podtext.

S čistým štítem nevyvázl ani kandidát z dalšího londýnského obvodu Chingford & Wood Green. Chris Brody v listopadu loňského roku oslavoval teorii, že současné dění na Blízkém východě je jen divadlem, které má „otevřít cestu ke genocidě palestinského lidu v Pásmu Gazy“. Po kritice svůj příspěvek smazal.

Vedení strany v reakci na kontroverzní výroky oznámilo, že kandidaturu asi dvacítky svých členů v nadcházejících volbách přezkoumá. Čas však má pouze do páteční půlnoci.

Tahání voličů od labouristů

Zelení se i přes kritiku v kampani nadále opírají zejména o situaci v Pásmu Gazy a taktika jim, zdá se, funguje. V květnových místních volbách získali mimo jiné 34 křesel v městské radě v Bristolu. „Tyto výsledky nám dávají velkou naději, že podobný nárůst nás čeká i v parlamentních volbách,“ stojí v tiskovém prohlášení strany.

Podle průzkumů by strana mohla získat až sedm procent hlasů, volební systém „vítěz bere vše“ jí však vůbec nenahrává. Optimistická nálada ve straně a vidina zisku většího počtu křesel v dolní parlamentní komoře je poněkud smělá. Dlouhodobě má pouze jedno křeslo za volební obvod Brighton Pavilion, které v roce 2010 získala někdejší předsedkyně strany Caroline Lucasová. Post by si ve volbách měla udržet.

Téma zbídačených Palestinců si zelení nevybrali pouze z dobra srdce, dobře vědí, že svou vyhraněnou politikou mohou odčerpat alespoň část nespokojených voličů od Labouristické strany, která volby s největší pravděpodobností drtivě vyhraje. „Myslíme si, že současná i příští vláda by měla přijmout větší zodpovědnost za mezinárodní dění. Musí zatlačit na Izrael, aby vždy jednal v rozsahu mezinárodního práva. Důkazy nyní jasně ukazují, že tomu tak není,“ myslí si Carla Denyerová, spolupředsedkyně zelených.

Její strana bude prosazovat „plné bilaterální příměří“ a zastavení vývozu zbraní do Izraele, uvádí Politico. Lídr labouristů Keir Starmer je rovněž pro mírové rozhovory, zákaz vývozu zbraní však v kampani nezmiňuje. Za opatrný postup si vysloužil kritiku od části labouristů, kteří v minulosti stáli za někdejším předsedou Jeremym Corbynem, jenž se netajil sympatiemi k Palestincům.

„Je jasné, že já po volbách klíče od Downing Street 10 nedostanu. S Caroline Lucasovou ve Westminsteru však máme možnost pokládat ve sněmovně důležité otázky a dát do pohybu věci, které by bez nás nikdo jiný neřešil,“ svěřila se Denyerová. Její strana by ráda ukořistila alespoň několik parlamentních křesel navíc, největší šance má právě ona v obvodu Bristol Central, kde může porazit labouristickou stínovou ministryni kultury Thangam Debonnaireovou.