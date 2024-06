Snížíme daně a omezíme migraci. Sunak představil poslední zbraň konzervativců

„Jsme v těchto volbách jedinou stranou s velkými nápady, které z naší země udělají lepší místo k životu,“ prohlásil premiér na mítinku v areálu závodního okruhu Silverstone severozápadně od Londýna. Přiznal, že konzervativci za posledních čtrnáct let u moci nedělali všechno správně, opoziční Labouristická strana ale podle něj nemá na současné problémy země odpověď.

Většina z plánů obsažených v téměř osmdesátistránkovém volebním programu byla předem známá, přičemž tyto sliby zatím konzervativcům nepřinesly nárůst preferencí. Jejich čísla v průzkumech neustále klesají a dostávají se k hranici 20 procentních bodů, hluboko za labouristy. Těm některé modely přisuzují v příštím parlamentu více než 400 ze 650 křesel a historické vítězství převyšující zisk někdejšího premiéra Tonyho Blaira z roku 1997.

Sunak se snaží vývoj zvrátit mimo jiné slibem dalšího dvouprocentního snížení sociálního pojištění pro zaměstnance, což by v součtu s předchozími škrty znamenalo pokles na polovinu v rámci několika měsíců. Celkově konzervativci plánují daňové škrty v objemu 30 miliard liber (skoro 900 miliard korun) za příštích pět let. Obviňují labouristy, že chtějí daně zvyšovat a před voliči to jen tají.

Opoziční strana vedená bývalým právníkem Keirem Starmerem tato tvrzení odmítá a poukazuje na skutečnost, že daňová zátěž v Británii pod konzervativními vládami narostla na nejvyšší úroveň za několik dekád. Nový program konzervativců Starmer popsal jako nerealistický „recept na chaos“.

Slib pravidelného snižování imigrace

Vedle daní je pro vládní stranu stěžejním tématem také imigrace do Británie. Sunak v úterý řekl, že ji v případě zvolení sníží na polovinu a pak ji budou konzervativci snižovat každý další rok. Nezmínil přitom, že něco podobného jeho strana slibovala i před posledními volbami v roce 2019, po nichž přistěhovalectví dosáhlo rekordně vysoké míry.

Klíčovou součástí Sunakovy imigrační politiky je plán vyhošťovat žadatele o azyl do Rwandy, který už před více než dvěma lety ohlásil tehdejší premiér Boris Johnson, ovšem následně jej zablokovaly soudy. Sunak nově oznámil, že v případě jeho zvolení deportační lety začnou už příští měsíc. Prohlášení přichází poté, co vláda nesplnila předchozí cíl spustit program na jaře.

Úřadování konzervativců v posledních letech provází četné skandály včetně covidových večírků za Johnsona nebo rekordně krátkého premiérství Liz Trussové, po kterém na podzim 2022 nastoupil právě Sunak. Britská ekonomika mezitím po pandemii covidu zažila horší obnovu než jiné bohaté země, krize také prohloubila problémy britského zdravotnictví.

Labouristé hodlají svůj volební program představit ve čtvrtek, nové složení dolní komory parlamentu pak budou Britové vybírat 4. července.