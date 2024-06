Brexitový démon je zpět. Farage zašel na pivo, ohlásil kandidaturu a polili ho

Ještě na sklonku května se Nigel Farage, jedna z nejvýraznějších osobností britské politiky, vyjádřil jasně. „Udělám svůj díl práce v kampani, ale nyní není ta pravá doba na to, abych se pouštěl kamkoli dále,“ sdělil při zahájení kampaně strany Reform UK.

Stačilo pár dní a hlavní tvář brexitu předvedla překvapivý obrat. V pondělí Farage svolal novináře na tiskovou konferenci, kde oznámil, že se v červencových volbách bude ucházet o místo v Dolní sněmovně za volební obvod Clacton v hrabství Essex. Hned v úterý pak na místě zahájil svou kampaň. Už tam na něj čekali jeho odpůrci a z davu na něj přiletěl i milkshake (v kariéře nikoli poprvé).

Osvícení šedesátiletého politika přišlo nečekaně. „Vyvenčil jsem psa, zarybařil jsem si a pak zašel do hospody. A tam to na mě padlo, ten hrozný pocit viny,“ vysvětlil. Británie podle něj zažívá úpadek. „Naši lidé chudnou,“ sdělil. Zároveň vyjádřil obavu, že masová migrace do jeho vlasti bude pokračovat, ať už vyhrají konzervativci nebo labouristé.

„Teď už je to jen na mně, abych zažehl politickou revoltu,“ prohlásil a dodal, že od Richarda Tice na následujících pět let převezme vedení strany Reform UK, kterou v roce 2018 pomáhal zakládat. Farage dobře ví, že jeho politické dítko pravděpodobně nezíská žádné mandáty, i když podle průzkumů ho hodlá volit asi dvanáct procent lidí. Britský volební systém first-past-the-post neboli „vítěz bere všechno“ menším stranám nenahrává. V každém ze 650 obvodů se volí jeden poslanec.

Další rána pro Sunaka

Známý euroskeptik si je však vědom toho, že i když na volební úspěch nedosáhne, může výrazně nabourat rozložení sil mezi labouristy a konzervativci. Britští komentátoři se shodují, že pro konzervativního premiéra Rishiho Sunaka to rozhodně není dobrá zpráva. Samotná Konzervativní strana v reakci uvedla, že Farage „dělá přesně to, co od něj chce labouristický lídr Keir Starmer“. „Ví, že Reform UK nezíská žádné mandáty, ale zjevně mu je jedno, že hlas pro něj jen pomůže labouristům,“ tvrdí.

Podle analytiků Farage odčerpá podporu především právě konzervativcům, kterým už nyní odhady předpovídají drtivou porážku. Podle sondáží cílí na pouhých 140 křesel v parlamentu. Jen pro srovnání: v minulých volbách pod vedením expremiéra Borise Johnsona jich ukořistili 365. Labouristé naopak očekávají nejdrtivější výhru od triumfu Tonyho Blaira v roce 1997, strana může získat až 422 mandátů.

Luke Tryl, ředitel společnosti More in Common, jež stojí za některými průzkumy, upozorňuje, že všechny dostupné sondáže proběhly ještě před Farageovým oznámením. „Je nutné říci, že rozhodnutí Farage kandidovat představuje existenciální hrozbu pro celou Konzervativní stranu,“ míní.

Potvrzuje to i nejmenovaný konzervativní poslanec, jenž pro list Politico uvedl, že „Farage může od strany odlákat nespokojené pravicově orientované voliče“. Bývalý poradce konzervativců James Frayne prohlásil, že jde „o katastrofu pro Rishiho Sunaka“.

Urážky mocných a letecká katastrofa

Farage se přitom do vysoké politiky nepřihnal jako uragán, dlouhé roky byl řadovým členem Konzervativní strany. Opustil ji až v roce 1992, o rok později spoluzaložil Stranu nezávislosti Spojného království (UKIP) a za sedm let se překvapivě stal europoslancem. V této funkci vydržel až do roku 2020, v průběhu let se rovněž propracoval do pozice lídra UKIP, připomíná The Guardian.

V roce 2010 začal pracoval na pověstí showmana a muže, jenž svými ostrými výroky plní přední stránky britských deníků. Proslul zejména agresivními a posměšnými výpady na tehdejšího předsedu Evropské rady Hermana Van Rompuye, o kterém prohlásil, že má „charisma vlhkého hadru a vzhled podřadného bankovního úředníka“.

Ve stejném roce, během předvolební kampaně, Farage jako zázrakem přežil pád malého letadla, jež za sebou táhlo transparent UKIP. Předseda strany byl přímo na palubě, když se kus látky zamotal do výškového kormidla. Zakrvácený Farage po nehodě skončil v nemocnici, měl polámaná žebra a propíchnutou plíci, připomíná list The Telegraph. „Po té nehodě jsem začal být víc sám sebou,“ vzpomínal po letech.

Farage byl jednou z hlavních tváří kampaně pro brexit, proslavil se mimo jiné vyvěšením kontroverzního plakátu, jenž cílil proti přílivu migrantů. Organizace na ochranu lidských práv ho obvinily ze šíření nenávisti. Ostrá rétorika se však vyplatila. „Svým způsobem nám to vyhrálo referendum, soustředili jsme se na jednu věc, kterou bylo nebezpečí v případě, že necháme naše hranice otevřené,“ popsal v jednom z rozhovorů po ohlášení výsledků referenda. Na úspěšné kampani postavil základy partaje Brexit party, tu později přejmenoval na Reform UK.

Z politiky se na několik let stáhl, moderoval vlastní pořad The Nigel Farage Show a stal se jednou z hlavních tváří na stanici GB News. Loni se účastnil reality show I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!, kde musel čelit svíjejícím se hadům, hlubokému bahnu i rozmarům počasí. Za plnění nejrůznějších úkolů si podle zahraničních médií odnesl 1,5 milionu liber, skončil na třetím místě.

Jeho návrat do světa vysoké politiky bude pro probíhající kampaň požehnáním. Očekávaly se poměrně nudné předvolební debaty, rozdíly mezi konzervativci a labouristy jsou natolik velké, že o výsledcích je takřka rozhodnuto. S Faragem v akci však nebude o zábavné i konfrontační momenty nouze. Jak píše list The Times, noční můra pro Sunaka může začít.