Krvavý rytíř je zpět. Tony Blair našeptává vlivným, pro labouristy je modlou

Tony Blair opouštěl v roce 2007 Downing Street se svěšenou hlavou. Deset let v roli premiéra ukončil s pověstí člověka, kterého definuje jediný, ale dopady nedozírný politický přešlap. Vyčítat si ho bude do konce života. Právě on dal zelenou k připojení britských vojsk k invazi Spojených států do Iráku. Veřejnost mu kvůli tomu dlouho nemohla přijít na jméno.

Když mu v roce 2022 královna Alžběta II. udělila rytířský titul, více než milion Britů se proti tomu bouřil v mediálně propírané petici. Vysloužil si nelichotivou přezdívku Krvavý rytíř. Nikdo mu však nemůže upřít perfektní politický instinkt, dosud je jediným labouristickým premiérem, který vyhrál ve třech po sobě jdoucích volbách.