V Kosovu kvete kult bývalého premiéra Tonyho Blaira, odhalí mu sochu

Když sochař Agon Qosa finálními tahy dokončuje sochu Tonyho Blaira, myslí na to, co bývalý britský premiér udělal před čtvrt stoletím pro Kosovo. Qosa a další etničtí Albánci v Kosovu zbožňují Blaira za jeho vůdčí roli při bombardování tehdejší Jugoslávie letouny NATO v roce 1999, které zastavilo postup srbských sil a nakonec pomohlo malé balkánské zemi k nezávislosti, napsala agentura Reuters.

O 25 let později Qosa dokončuje Blairovu hliněnou sochu v životní velikosti, která bude odlita v bronzu a odhalena na Blairově třídě ve městě Ferizaj (srbsky Uroševac) na jihovýchodě Kosova. Stane se tak 12. června, na výročí konce války, která postihla Kosovo v letech 1998 až 1999.

„Rozhodli jsme se ho mít v našem městě, v našem Kosovu, aby sem dorazil šťastný a veselý,“ říká sochař, zatímco pracuje na soše, zachycující usmívajícího Blaira v obleku, s jednou rukou vztyčenou na pozdrav.

Ve válce přišlo o život více než 13 tisíc lidí, převážně kosovských Albánců. Blair, který stál v čele britské vlády v letech 1997 až 2007, podpořil alianční bombardování Srbska v snaze donutit srbské síly ke stažení z Kosova.

Hodně Blairových příznivců později rozčarovalo premiérovo rozhodnutí o zapojení Británie do americké invaze do Iráku v roce 2003, ale v Kosovu hodně lidí sdílí Qosovo nadšení. Podle kosovského statistického úřadu se více než deset lidí jmenuje Tonibler, Toni či Bler; pravopis jmen byl upraven podle místní výslovnosti.

Bill Clinton, který byl při bombardování prezidentem Spojených států, má také sochu, a to v Prištině, hlavním městě Kosova.

Bashkim Fazliu, který stojí v čele nadace připomínající roli Tonyho Blaira, pozval bývalého britského premiéra na slavnostní odhalení díla, které si nadace objednala. Ale říká, že ještě nedostal odpověď potvrzující, že se Blair zúčastní.

Když se dva roky po válce narodil Tonibler Gashi, pojmenoval jeho otec prvorozeného syna bez jakéhokoliv zaváhání po Blairovi. Gashimu, kterému je nyní 22 let, bylo devět let, když se setkal se skutečným Blairem v Prištině. „Bylo to jako setkání s prorokem... Potřásl mi rukou a cítil jsem se skvěle,“ řekl.