Tony Blair králem, z Harryho jen „nacista“. Seriál Koruna končí rozporuplně

„Koruna 6B“

Od čtvrtka 14. prosince lze na Netflixu sledovat posledních šest dílů seriálu Koruna. Závěrečnou sérii totiž tvůrci rozdělili do dvou premiér. Už od poloviny listopadu si diváci mohli pustit úvodní čtyři díly popisující tragické události okolo princezny Diany. Závěrečná šestice epizod popisuje dění v britské královské rodině mezi lety 1997 a 2005. Do bližší minulosti už Peter Morgan pokračovat nechtěl, chyběl by mu prý potřebný odstup. Seriál Koruna tak končí šestou sezonou.