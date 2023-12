Po koncertě ve vyprodaném Foru Karlín v roce 2019 se příští rok do Prahy vrátí americká skupina The...

RECENZE: Vezmou Češi Hrabala na milost? Jeho knižní portrét je zkouška

18. prosince 2023 11:30

Příští rok v březnu to bude sto deset let, co se narodil Bohumil Hrabal. Jedna z nejoslnivějších...