VIDEO: V této rodině si na otce a syny moc nehrajeme, říká Charles Williamovi

První čtyři díly závěrečné řady seriálu Koruna měly premiéru už v listopadu. Tvůrci se zde věnovali tragickému závěru života princezny Diany. Na její pařížskou autonehodu z léta roku 1997 se dostalo ve třetím díle, ten čtvrtý byl věnovaný pohřbu a událostem bezprostředně poté.

Zbylá šestice dílů bude na Netflixu k vidění od 14. prosince. Princ William se po smrti princezny Diany vrací se na školu, kde ho čeká zvýšená pozornost mladých fanynek. Seriál sleduje jeho dospívání, a to včetně momentu, kdy se zamiluje do Kate Middletonové. Diváci budou taktéž sledovat problematiku vtahu mezi Charlesem a jeho oběma syny. „V této rodině si na otce a syny moc nehrajeme,“ vzkazuje ostatně už v traileru mladému Williamovi (Ed McVey) princ Charles v podání Dominica Westa.

Princezna Margaret prodělala mrtvici a je nucena přehodnotit svůj životní styl.

Samotná královna Alžběta II. pak po odchodu sestry a matky, svém zlatém jubileu a po schválení sňatku prince Charlese a Camilly začíná přemítat o rocích své vlády, a nakonec i nad svým odkazem. Blíží se devátá dekáda jejího života a královna bude podle tvůrců nucena sáhnout si do svědomí, skutečně prozkoumat, co je pro budoucnost monarchie to nejlepší.

Čtrnáctým prosincem tedy seriál vrcholí. Peter Morgan se nechal slyšet, že v událostech týkající se britské královské rodiny nechce pokračovat za rok 2005; chyběl by mu prý dostatečný odstup.

Od svého uvedení na Netflixu v roce 2016 získal seriál Koruna řadu nominací a prestižních ocenění. Například patnáct nominací na cenu Britské filmové a televizní akademie, deset nominací na Zlatý glóbus (z toho čtyři vítězství), 69 nominací na cenu Emmy (z toho 21 vítězství) a spoustu dalších.