Bobby z Dallasu vstal z mrtvých jako ve Star Treku, říká herec Patrick Duffy

Proti mně do křesla usedá člověk, který je pro nás jedním ze symbolů devadesátek. Dallas měl sice v USA premiéru v dubnu 1978, ale na naše obrazovky se dostal až po listopadu 1989. A Krok za krokem, to už jsou devadesátky v nejryzejší podobě. Ještě než na oba tituly přijde řeč, zajímá mě, co si herec a režisér Patrick Duffy myslí o akcích jako Comic-Con.

„Je to úžasný koncept nejen pro fanoušky komiksů, sci-fi nebo fantasy. Začal jako malá akce pro nadšence do fantastiky a třeba dnes je Comic-Con v San Diegu tak obří podnik, že ho filmové společnosti často využívají k premiérovým prezentacím svých novinek,“ pokyvuje hlavou Patrick Duffy. Druhá otázka je nasnadě – jaký má on osobně vztah k filmové a literární fantastice?