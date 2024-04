Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Stloukal bedničky na zeleninu a jako rozený introvert byl spokojený. Jenže „synka z Moravy“ čekal zcela jiný osud. Měl jsem zkrátka kliku, říkal Josef Somr, který by právě oslavil 90 let. Když kdysi své rozhodnutí stát se hercem oznámil doma, rodiče to oplakali.