RECENZE: Když miluješ, Řekni to psem, beztak se líně rozvalí a usne

Však také hned úvod nasadí sestřih veselých psích kousků včetně hry na klavír, aby divák snáze unesl následující šablonu dvou ztepilých mladých žen, kolegyň z obchodní firmy, při kondičním běhu.

Jenže ta méně ztepilá neboli Berenika Kohoutová se vzápětí dočká dvojí zrady: od přítele v podání Igora Orozoviče i od své šéfky, kterou hraje Hana Vagnerová. Navíc jí exmilenec nechá na rozloučenou nevítaný dárek, totiž psa.

Naštěstí už v prvních minutách se ukáže, že soused zhrzené hrdinky, nesmělý právník zásobovaný dojemně bláznivými ponožkami od maminky, vlastní fenku stejné rasy. A jestliže psi v sobě najdou zalíbení na první pohled, jejich majitelé mají na totéž snesitelných osmdesát minut zbývajícího času.

Pohříchu času, kdy se prakticky vůbec nic neděje, protože petice za zřízení společného hřiště pro děti a psy se těžko dá pokládat za více než účelovou šachovnici pro vedlejší figurky pejskařské komunity.

Nicméně od toho tady jsou právě spásná čtyřnohá stvoření, aby požírala značkové tenisky nebo krokodýlí kabelky, cpala se do postele, bojovala s robotickým vysavačem, zkrátka zasahovala všude tam, kde lidé rozsévají nudu.

Sledovat psí kratochvíle je opravdu zábavnější než poslouchat další nejapné výmluvy záletníka, kterak potřebuje volnost, aby našel sám sebe, natož pozorovat typizované karikatury navenek úspěšných mondén, mezi něž kromě postavy Vagnerové spadá též hrdinčina přepjatá matka čili Veronika Žilková.

Ovšem autorka scénáře Irena Obermannová je natolik zručnou profesionálkou, aby věděla, že se zpod fasády protivných generálek musí vykutat jejich politováníhodná osamělost. A režisér Robert Sedláček kupodivu oddechovou romanci nevylepšuje osobními podtexty ani zásadními výzvami lidstvu.

Dramaturgická stavba se chvěje v základech, hrdinka odhalí pravdu zpečetěnou třemi ráznými fackami až v půli filmu, daleko později než divák, načež pro druhou polovinu musí postavám až do finále vystačit jedno malé směšné nedorozumění.

Řekni to psem Režie Robert Sedláček, hrají Berenika Kohoutová, Štěpán Benoni, Hana Vagnerová, Veronika Žilková, Igor Orozovič Hodnocení: 50 %

Přidružená seniorská love story ztělesněná Jiřím Lábusem a Taťjanou Medveckou pak pouze dokumentuje kouzlo nechtěného: jakmile začnou padat životní moudra, otrávený pes se líně rozvalí a usne.

Příslovečné psí oči však dovedou velkou část banalit oslabit a je třeba uznat, že několik situací přenesou němí tvorové z tenkého ledu trapnosti na pevnou půdu vtipu, ať už jde o nácvik hárání, video se psí pornografií nebo přehlídku lidských nadsamců s jejich nebohými svěřenci. Navíc zcela přesně film znázorňuje diletantský typ komunikace se zvířaty, kde místo jasných povelů kralují konverzační výlevy.

S výjimkou psího útulku, jenž zahrozí citovým vydíráním, jsou kulisy příběhu naleštěné jako z reklamy, od bytů přes parky po letní vinárny, kde by tokající pejskaři klidně mohli potkat tokající Prezidentku. Ale čistotu žánru drží film Řekni to psem dovedněji a za to, že vytoužená štěňátka zůstala mimo obraz, lze pár procent přihodit.