Obama našeptává příštímu premiérovi Británie. Buď osobnější, radí

Keiru Starmerovi nikdo nemůže upřít zásluhy za oživení Labouristické strany, která po mnoha letech v opozici směřuje k jasnému vítězství v blížících se parlamentních volbách. Stačí se podívat na průzkumy – labouristé drží první místo se 43 procenty, politicky vyhořelá Konzervativní strana se krčí s 24 procenty na druhém místě. Na nohy ji nepostavil ani snaživý Rishi Sunak.

I největší fanoušci vždy perfektně upraveného Starmera mu však vyčítají, že působí jako bezchybný politický robot, jemuž chybí jakákoli lidská rovina. Alespoň donedávna tomu tak bylo. Lídrovi labouristů promluvil do duše člověk, kterého bychom na britské politické scéně nečekali, někdejší americký prezident Barack Obama.

Se Starmerem ho před lety seznámil David Lammy, labouristický stínový ministr zahraničí, který se s Obamou zná z akcí pro absolventy Harvardu. Podle listu The Guardian Lammy zařídil, aby Obama působil jako jakýsi Starmerův neformální poradce. Po čase přestali řešit jen politiku a Starmer se Obamovi svěřil se svým životní příběhem. „Když spolu mluvili o Keirově otci, bylo v tom hodně emocí,“ vzpomíná autor nedávno publikované biografie labouristického lídra Tom Baldwin pro The Times.

Otec Starmera Rodney se živil jako nástrojář, volný čas mu vyplňovala péče o jeho ženu Josephine, která se potýkala s takzvanou Stillovou chorobou, těžkým multisystémovým zánětlivým onemocněním. „Když se Keir rozpovídal o jeho otci, Barack najednou ožil,“ popisuje Lammy. Obama svůj složitý vztah s otcem popsal v knize Dreams from My Father z roku 1995. Lammy vzpomíná, jak někdejší americký prezident hned rozpoznal, že toto téma by mohlo být základem pro Starmerovu kampaň cílenou na dělnickou třídu, kterou jinak kariérní politici přehlíží.

Starmer před konzultacemi s Obamou o svém otci veřejně takřka nemluvil. V rozhovoru z roku 2020 ho popsal jako „komplikovaného člověka, jenž byl uzavřený do sebe“. O dva roky později, kdy labouristé pomalu začínali stoupat na politický vrchol a Starmer slíbil, že bude bojovat za každého občana, začal být mnohem sdílnější. „Můj táta se vždycky cítil nedoceněný, protože pracoval v továrnách. Měl pocit, že se na něj lidé dívají povýšeně. A měl pravdu,“ nechal se nedávno slyšet Starmer.

Osobní zpověď v televizi

V rozhovoru pro Sky News ukázal, že pro něj jde stále o citlivé téma. „Tohle je pro mě těžká otázka. Moje máma byla opravdu hodně nemocná a potřebovala někoho, kdo se o ni bude starat naplno a obětuje pro ni všechno. A táta to pro ni dělal,“ vzpomínal. I proto se svým otcem nikdy neměl standardní vztah, na starost o syna mu nezbýval čas.

Obama Starmerovi rovněž radil, aby o svém soukromí raději informoval sám a nedával prostor spekulacím – sám se musel před prvním obdobím v Bílém domě potýkat s konspiračními teoriemi, že ve skutečnosti není Američanem. Lídr labouristů se nedávno musel popasovat s deepfake nahrávkou, na které šikanuje podřízené, připomíná Sky News.

Členové Labouristické strany větší otevřenost svého předsedy vítají, jeden z vysoce postavených členů strany pro list Politico pod podmínkou anonymity sdělil, že nadcházející volby budou o obnově důvěry veřejnosti v politiky. Působení Borise Johnsona v čele vlády podle něj bylo „morem pro obě parlamentní komory“, což se odrazilo na náladě ve společnosti. „Abychom dali najevo, že politici mohou přinést i něco dobrého, rozhodli jsme se ukázat, jací lidi opravdu jsme,“ dodal.

Starmer se ve vysoké politice pohybuje teprve od roku 2015, předsedou labouristů se stal o pět let později. Nemá za sebou žádné osobní skandály, v očích veřejnosti to je výhodou, experti na politické kampaně ale zároveň varují, že to může být i ke škodě. Dnešní voliči chtějí vědět o kandidátech na nejvyšší posty co možná nejvíc. Je tedy zřejmé, jakým směrem se bude Starmerova kampaň v následujících měsících, i za našeptávání Obamy, ubírat.

Boj proti překupníkům lístků

Cílení na každodenní problémy dobře ilustruje jeden z nedávných slibů strany. Starmer se nechal slyšet, že pokud vyhraje nadcházející volby, prosadí regulaci cen přeprodávaných vstupenek na kulturní a sportovní akce. Kultura podle něj „nemůže být vystavena napospas nelítostným překupníkům, kteří vyhánějí ceny nahoru“. Fanoušci musejí mít možnost vidět vysněná představení a zápasy „za férové ceny“, dodal.

Kromě zavedení horní hranice cen chce strana také stanovit maximální počet lístků, jež může jednotlivý prodejce skoupit. Britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) by podle plánů labouristů rovněž získal možnost rychle zakročit proti platformám, které by pravidla porušily, píše BBC.

Ministerstvo obchodu v květnu loňského roku zamítlo návrhy CMA, který si přál omezit pole působnosti překupníků tím, že jim zabrání vstupenky hromadně skupovat. Náměstek ministerstva obchodu Kevin Hollinrake uvedl, že místo zákona namířeného proti překupníkům by upřednostnil reformu spotřebitelského zákona. Dotyčné internetové stránky podle něj „stále mohou některým zákazníkům nabídnout hodnotnou službu“.