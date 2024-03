Londýn rájem kriminálníků a islamistů. Konzervativci šokovali podivným videem

Konzervativci jsou v nelichotivé situaci, v průzkumech před letošními parlamentními volbami ztrácejí na labouristy přes dvacet procent. Ještě horší je pro ně situace v britské metropoli. Londýn na počátku května čeká volba nového starosty, vlivný post dva mandáty po sobě drží labourista Sadiq Khan, jemuž sondáže věští další drtivý úspěch.

Ústředí konzervativní kampaně (CCHQ) proto přišlo se zbraní, která nemá na britské politické scéně obdoby. Na sociálních sítích zveřejnilo takřka dvouminutový černobílý klip, který poukazuje na chyby labouristů ve vedení města. Dělá to však poněkud extrémním způsobem, britská média video přirovnávají k některým klipům z kampaně Donalda Trumpa.

Záběry na Londýn jsou v něm podbarveny dramatickou a v některých momentech až hororovou hudbou, tajemný hlas obviňuje labouristy z nedostatečného boje proti kriminálním živlům. Město se podle autorů videa stalo strašným místem k životu, kde se běžní občané ze strachu bojí vycházet do ulic. Varují, že pokud labouristé zvítězí v příštích volbách, to stejné se stane celé Velké Británii. Až parodický tón korunoval nevhodný výběr záběrů, konzervativci museli po vydání video upravit, protože se v něm objevily scény z newyorského metra, píše Politico.

Video paradoxně vzbudilo protichůdné reakce i mezi konzervativci. Někteří ho zprvu považovali za nepovedený vtípek, jiní ho označili za zbytečné tříštění pozornosti a odbíhání od důležitějších předvolebních témat. Khan klipu obratně využil a varoval, že konzervativci stejně zákeřně povedou i kampaň před parlamentními volbami. „Bude plná lží a dezinformací,“ nechal se slyšet.

Londýn pod nadvládou islamistů?

Hlavní konzervativní soupeřka současného starosty Susan Hallová přiznala, že video překročilo hranice dobrého vkusu. Ona sama se prý snaží vést tvrdou, ale hlavně pozitivní kampaň, což dokazuje na sociálních sítích v sérií spotů s názvem „Naslouchám Londýňanům“, připomíná list The Independent. Cestu ke konzervativní nominaci jí uvolnilo odstoupení spolustraníka Daniela Korskiho, který byl obviněn ze sexuálního obtěžování, píší The Financial Times.

Khan musí v posledních týdnech odrážet opodstatněné i zcela nesmyslné útoky. Konzervativci mu vyčítají vybudování ultra bezemisních zón a zvýšení poplatků za stará vozidla, která znečišťují ovzduší. Velkým tématem je také kriminalita, proti níž Khan údajně nedělá takřka nic. Úspěšný londýnský starosta se však dočkal i mnohem osobnějšího ataku.

Konzervativní poslanec Lee Anderson prohlásil, že Khan, který má indické kořeny, předá nadvládu nad městem islamistům. „Je to vidět už teď, vzdal se našeho města ve prospěch svých kámošů,“ prohlásil. Od konzervativců následně přešel do politického dítka Nigela Farage, strany Reform UK, píše The Standard. Hallová se Khana zastala a prohlásila, že „nikdo by se neměl stát cílem takového druhu šikany“.

Na útoky ohledně svého původu je Khan zvyklý. Už při první kampani v roce 2016 se do něj naváželi ohledně muslimské víry. Jeho tehdejší konzervativní soupeř Zac Goldsmith, jenž později usedl ve Sněmovně lordů, se ho snažil spojovat s extremisty. Výsledkem byl pro Khana zisk takřka 57 procent hlasů a první mandát v roli starosty.

Nepovedená snaha o napodobení Trumpa

Jeden z konzervativních poslanců trefně poznamenal, že kritizované video je svou stylizací cíleno na všechny, jen ne obyvatele Londýna. „Celý ten klip je strašně americký. Nesouzní s decentní a úspěšnou kampaní, kterou jsme vedli v minulosti,“ prozradil pod podmínkou anonymity. Podle Jo Tannerové, někdejší poradkyně Boris Johnsona v dobách, kdy byl londýnským starostou, je spot „bizarní“, konzervativci podle ní musejí mít na paměti, že pozornost voličů je omezená a nemá smysl je zaplavovat dalšími konspiračními teoriemi.

Thomas Corbett-Dillon, majitel firmy Westminster Digital, která dělala propagační videa pro některé konzervativní poslance v roce 2019, vysvětluje, že určitý americký vliv na podobu kampaně není v Británii nic nového. Konzervativci to však podle něj v tomto případě nezvládli. „Snaží se okopírovat styl Donalda Trumpa, bohužel to ale vůbec nepochopili. Výsledkem je poslední zoufalý pokus strany, jež míří k absolutní porážce,“ míní.

Toryové se pokoušejí hasit předvolební přešlap, jak jen to jde. Strůjci kampaně se nechali slyšet, že dopad videa nebude tak velký, jak média prezentují. „Všechny strany utrácejí horentní sumy na sociálních sítích, ale kdo je tam vlastně ve skutečnosti poslouchá? Často se o tom dočteme v politicky zaměřených médiích, zatímco obyčejní lidé už to dávno zapomněli,“ zní od konzervativců.

Průzkumy dávají Khanovi masivní náskok 25 procentních bodů, analýza listu The Guardian však naznačuje, že přesto nemá vítězství jisté. Téma kriminality, ale i na první pohled nesouvisející agrese Ruska na Ukrajině a válka mezi Izraelem a Hamásem mu mohou podle politologů na poslední chvíli uškodit. Hallová to moc dobře ví a v následujících týdnech toho jistě využije.

Konzervativní boj o přežití

Blížící se volby londýnského starosty jsou pro Konzervativní stranu pomyslným barometrem, jak pravděpodobně dopadnou letošní parlamentní volby. Podle průzkumů ztrácí strana premiéra Rishi Sunaka na labouristy propastných dvacet procent hlasů. Na rozdíl od soupeření v britské metropoli s tím Sunak nemá šanci cokoli udělat, shodují se britská média.

Ještě před dvěma lety přitom bylo mezi oběma stranami zanedbatelných pět procentních bodů. Sešup konzervativců přišel s koncem Borise Johnsona v Downing Street, následoval jepičí premiérský život Liz Trussové a nástup Sunaka. Konzervativci se z turbulentního období dosud nevzpamatovali. Sunak se však nechce vzdát a na sklonku loňského roku vsadil na konzervativní jistotu, téma ekonomické stability země. Slíbil, že rok 2024 bude pro Británii konečně obdobím rozpuku. Změny podle něj chtějí čas.

Podle ředitele výzkumné agentury Public First Jamese Frayneho to však na voliče fungovat nebude. „Lidi mají oprávněný pocit, že jsou minimálně pět let pod ekonomickým tlakem. Takřka každý se cítí chudší než kdysi,“ vysvětluje. Taktika Sunaka je podle něj nepřekvapivá, všichni úřadující premiéři se snaží přesvědčit voliče, že jejich reformy potřebují čas na to, aby se projevily.

Snahy o zvednuti otázky migrace se Sunakovi daří jen zčásti. Plán na deportace do Rwandy narazil na odpor ve Sněmovně lordů, příslušná legislativa neprojde dříve než na konci dubna, první deportace tak nejsou na pořadu dne minimálně do června letošního roku. Sunak se nechal loni na podzim slyšet, že parlamentní volby by měly proběhnout „nejpozději v druhé polovině roku 2024“. Na dohnání obří ztráty na labouristy tak příliš času nemá.