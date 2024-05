Sunak jde do ofenzivy, jiné eso nemá, říká komentátor k náhlým volbám v Británii

Pusťte si celý rozhovor s komentátorem LN Hobzou také v audiu:

Konzervativci mají extrémně nízké preference. Volilo by je jen 23 procent Britů. „Pokud by po 14 letech konzervativců u moci v demokracii s dvěma dominantními stranami byli favority voleb, tak je něco asi špatně. Je přirozené, že labouristi budou favority. Jediné, co Sunakovi zbývá, je upravit časovou osu. Za mě je to pozoruhodná ofenzivní strategie,“ říká Hobza o tahu premiéra, kterého odmítá 65 procent Britů.

„Minimálně se mu povedla jedna věc a to, že se hraje podle jeho pravidel a ne jejich, protože ten moloch, kterým je Labouristická strana, směřoval strategii k volbám na podzim. To se jim teď zbořilo jako domek z karet a mají teď měsíc. Podtrhl jim koberec pod nohama a nemohou se připravit,“ sděluje pravděpodobně jediný důvod, proč se premiér rozhodl jít do voleb.

Brity čeká intenzivní čtyřtýdenní kampaň, během níž se ukáže, jak labouristé s jejich šéfem Keirem Starmerem, jenž před čtyřmi lety vystřídal Jeremyho Corbyna, s malým časovým oknem naloží.

„Corbyn byl obrat ke staré levici. Je ostře propalestinský, sklouzával k antisemitským podtónům, měl přiznané kontakty s Hamásem. Není to tak, že je terorista, ale byl to reputační problém. Starmer je návrat kurzu ve stylu Tonyho Blaira do politického středu zpátky k pracujícím Britům,“ popisuje favorita na premiéra Hobza.

Hobza má za to, že za nízkými preferencemi konzervativců se skrývá návrat původních voličů labouristů, které si získal Boris Johnson slibem, že „dotáhne brexit do konce“ během voleb v roce 2019.

