Migrace a chaos. Souboj o budoucnost Británie začal vyhrocenou debatou

Sunak v debatě tvrdil, že pouze konzervativci mají plán na posílení ekonomického růstu, zatímco Starmer o vládnoucí straně prohlašoval, že má na svědomí 14 let ekonomického chaosu, píše agentura Reuters. Oba politici se přeli o to, jak snížit rostoucí životní náklady, zkrátit dobu čekání na zdravotní zákroky a o migrační politice.

Sunak zdůraznil, že konzervativcům se podařilo zkrotit inflaci a jeho strana má jasný plán posílení ekonomiky, který funguje. Starmer naopak voličům vzkázal, že labouristé nabízejí „otočení listu a obnovu“ místo „chaosu a rozdělování“ společnosti.

„Keir Starmer vás žádá, abyste mu dali bianko šek, když neřekl, co si za něj koupí a kolik vás to bude stát,“ řekl Sunak. „V nejisté době si prostě nemůžeme dovolit nejistého premiéra,“ dodal. Starmer mu oponoval, že by na rozdíl od konzervativců „nikdy nenabízel nesplnitelné sliby“.

„Představte si, jak byste se cítili, kdybyste se 5. července probudili a konzervativci stáli v čele vlády na dalších pět let, dalších pět let úpadku a rozdělování, žhářům by byly vráceny sirky,“ prohlásil Starmer. „Teď si představte, že otočíte list s labouristickou vládou, která si vyhrne rukávy a pustí se do práce... Volba je jasná: další chaos s konzervativci, nebo šance obnovit Británii se změněnou Labouristickou stranou,“ dodal.

Zvýšení daní a migrace

Sunak zopakoval argument konzervativců, že labouristé nemají pro zemi žádný plán kromě toho, že „každému zvýší daně o 2000 liber“. „Pamatujte na má slova, labouristé vám zvednou daně, je to v jejich DNA. Vaše práce, vaše auto, váš důchod, zmiňte co chcete, labouristé to zdaní,“ řekl Sunak.

Starmer toto obvinění ihned nepopřel, ale později označil nařčení, že jeho strana zvýší daně o 2000 liber za „totální nesmysl“ a hovořil o tom, že jeho otec pracoval v továrně a matka byla zdravotní sestrou. Řekl, že v dětství jeho rodina neměla mnoho peněz a že obavám Britů z rostoucích nákladů na rozdíl od bohatého bývalého bankéře Sunaka rozumí. Labouristé opakovaně prohlásili, že pokud vyhrají volby, nebudou zvyšovat daň z příjmu ani příspěvky na sociální pojištění, připomněla agentura Reuters.

Další vyostřená část debaty se týkala imigrační politiky, kdy Sunak hovořil o plánu vyřešit deportacemi do Rwandy nárůst počtu přistěhovalců nelegálně přicházejících do Británie. Zároveň prohlásil, že labouristé podobný odstrašující prostředek nepředstavili a konzervativci upřednostní bezpečnost Británie před jakýmkoliv zahraničním soudem, což mu mohlo podle Reuters v publiku získat určité politické body. Starmer také uvedl, že má plán na řešení nelegální migrace a že by zvážil vyřizování žádostí o azyl ve třetích zemích, pokud by to neporušovalo mezinárodní právo.

Oba politici také prohlásili, že v případě listopadového vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách zachovají blízké vztahy se Spojenými státy. Starmer řekl, že úzký vztah mezi USA a Británií přetrvá bez ohledu na to, kdo obsadí prezidentský a premiérský post. „Mít silný vztah s naším nejbližším partnerem a spojencem ve Spojených státech je zásadní pro zajištění bezpečnosti všech obyvatel naší země,“ uvedl Sunak.

Průzkum mínění provedený těsně po debatě podle Reuters naznačuje, že argumentačně vyhrál Sunak, přestože jasným favoritem voleb jsou podle předvolebních průzkumů středolevicoví labouristé.