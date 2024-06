Labouristé slibují po volbách růst bez zmatených řešení, deportace odmítají

Svých šest priorit labouristé představují jako ekonomickou stabilitu. Jde o omezení čekacích listin na péči ve státním zdravotním systému NHS; řešení přílivu migrantů skrze vyšetřování a protiteroristické policejní operace cílené na pašerácké gangy, a naopak odmítnutí deportací migrantů do Rwandy, které prosadili vládní konzervativci.

Slibují také přijetí 6500 nových učitelů a zvýšení bezpečnosti v ulicích prostřednictvím změn policejního systému a vytvoření Great British Energy – energetické společnosti ve veřejném vlastnictví, jež by měla být financována z DPH soukromých škol a daně z neočekávaného zisku (windfall tax) pro energetické, petrochemické a těžební firmy.

„Nemáme kouzelnou hůlku. Tento manifest představuje dlouhodobý plán postavený na pevných základech,“ pronesl Starmer v Manchesteru při svém asi půlhodinovém projevu.

„Tvorba bohatství je naší hlavní prioritou, musíme ale změnit přístup tak, aby růst pocházel z každé britské komunity a nebyl s ní jen sdílený. Někteří lidé říkají, že není podstatné, jak docílíte ekonomického růstu, ale jak bohatství daníte. Náš program je jasným odmítnutím tohoto argumentu,“ pronesl šéf labouristů. Podle Starmera by mnoho dobrého pro růst udělala například změna povahy britského pracovního trhu a třeba odblokování potenciálu projektů za miliardy liber.

Volební právo pro mladé

Ekonomická redakce BBC ve své analýze podotýká, že britská ekonomika by podle projekcí měla v příštích letech růst, otázkou však je, jak moc růst labouristické plány podpoří. „I když se labouristé v poslední době dvořili soukromému sektoru a firmy ujišťovali, že jim zajistí stabilní ekonomické vyhlídky, které jim usnadní rozhodování, zásadní rozdíly nepřináší. Sliby o růstu jsou vždy nejisté a nepředvídatelné události je mohou srazit z kurzu. Současné nezávislé projekce však už teď slibují růst v příštích letech,“ píše BBC.

Program labouristů rovněž uvádí, že jejich vláda nebude zvyšovat daně z příjmů ani výši sociálního pojištění, zavede aktivní volební právo pro lidi od 16 let a pro členy Sněmovny lordů zavede věkovou hranici povinného odchodu do důchodu na 80 let.

Starmer svůj program představil dva dny po svém volebním oponentovi a premiérovi Rishim Sunakovi. Ten se v úterý snažil nepříznivý vývoj v průzkumech veřejného mínění zvrátit mimo jiné slibem dalšího dvouprocentního snížení sociálního pojištění pro zaměstnance.

Přiznal, že konzervativci za posledních 14 let u moci nedělali všechno správně, opoziční Labouristická strana však podle něj nemá na současné problémy země odpověď.