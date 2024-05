Litvínov, největší dodavatel hráčů pro mistrovství světa. Udrží Kašeho?

„Určitě to je tím, že máme mezinárodně poskládané mužstvo,“ podotkl litvínovský trenér Karel Mlejnek na startu letního drilu.

Zároveň jde o dobrou vizitku klubu a trenérů i odraz úspěšné sezony. Chemici se letos senzačně probili až do semifinále play off.

„Nároďák je pro hráče nadstavba, cíl, ocenění. A my jsme rádi, že jsme mohli klukům jako klub pomoct v nominaci, zvlášť na mistrovství světa. A nejen pro Ondru Kašeho, ale i pro slovenské kluky a Poláka Zygmunta je to vlastně domácí šampionát, protože hrají blízko hranicím.“

Kdo tedy zastupuje na vrcholné akci roku tradiční hokejovou baštu z úpatí Krušných hor?

V první řadě Ondřej Kaše, člen elitní letky českého týmu.

Slovensko nominovalo brankáře Mateje Tomka, litvínovského kapitána Matúše Sukeľa a jeho věrného souputníka Andreje Kudrnu.

Kristaps Zile a Janis Jaks vytvořili první obrannou dvojici Lotyšů.

Liam Kirk, který Litvínov opouští, už dal gól za Velkou Británii.

A další forvard Pawel Zygmunt je v prvním útoku Polska.

„Všichni tři kluci ze Slovenska si účast stoprocentně zaslouží. Asi každý koukal, že nejsou v nominaci Okuliar a Lantoši, ale já bych to přirovnal k přemýšlení trenérů našeho nároďáku. Zkrátka obsazují role v týmu hráči, kteří jim tam pasují,“ zamyslel se Mlejnek. „Oba kluci v útoku Slovenska roli plní, držím jim palce, aby to pokračovalo dál. A Matej Tomek čeká, ale taky stoprocentně zasloužená nominace.“

Slovensko reprezentuje i dvaadvacetiletý obránce František Gajdoš, který posílil Litvínov z mistrovské Nitry po životní sezoně. V 67 startech včetně play off nastřádal 31 bodů za šest branek a 25 asistencí. „Jsem přesvědčený, že bude platnou součástí naší defenzivy.“

A další reprezentanti Litvínova? „O klucích z Lotyšska se nemusíme bavit, to samé o Ondřejovi. A Zygmunt, ten si užívá roli polského nováčka po 22 letech,“ pousmál se Mlejnek a doplnil, že Jakse by rád udržel: „Má od nás nabídku a vedení s ním jedná. Máme zájem. Ve výhledu je i další hráč z Lotyšska, už se s ním bavíme konkrétně.“

Český útočník Ondřej Kaše slaví proměněný nájezd proti Finsku na MS v Praze.

Eminentní touhu má Verva o prodloužení spolupráce s Ondřejem Kašem, ve hře je ale i jeho návrat do NHL. „U něj nejvíc záleží na tom, jestli dostane jemu slušící a sedící nabídku z NHL. Aby mu dávala smysl i herní. Rozhodne se v červenci, kdy se otevře trh s volnými hráči,“ očekává Mlejnek.

Natrvalo přichází do Litvínova útočník Josef Jícha, který v loňské sezoně působil v Litoměřicích a za Vervu naskočil do 15 zápasů včetně play off.

„Přesvědčil nás stejně jako Ondra Jurčík před rokem, neměli jsme jediný důvod ho neoslovit. Je to dobře kondičně připravený hráč, velice dobře se pohybuje po ledě, pracuje pro mužstvo,“ zmiňuje kouč Mlejnek silné stránky litvínovského odchovance.

Naopak jiný útočník z líhně Vervy Kristian Reichel upřednostnil po návratu ze zámoří nabídku německého Mannheimu. „V úvahách jsme ho měli, vždy v průběhu srpna s námi trénoval. Kdyby za nás hrál, byla by to fantazie. Na druhou stranu mu na stole ležely nabídky z konkurenčních evropských týmů a rozhodl se tak, jak nejlépe mohl a co mu nejvíce sedělo.“

Britská střídačka sleduje zápas s Kanadou na hokejovém MS v Praze.

Litvínov po sezoně opustili Kirk, Válek, Abdul, Šalda, Slavík, Helt, Strejček a Demel, na dalších posilách klub pracuje. Kompletní chce mít Mlejnek tým do startu přípravy na ledě, tedy v polovině prázdnin.

„Pracujeme na tom intenzivně, ale dohody ještě na stole nejsou. Kádr bychom chtěli mít uzavřený k 22. červenci, jeden dva hráči by se mohli případně připojit ještě k 1. srpnu,“ naplánoval kouč.