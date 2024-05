Sport číslo šest, země i tak ožívá. Má polský hokej svého Lewandowského?

Zažil v zemi atmosféru postupu do elitní divize. Do ní se Polsko podívalo po dlouhých 22 letech. Tehdy, v roce 2002, Ježek slavil dvanácté narozeniny a ještě netušil, jaká cesta ho čeká. Vždyť si ještě v juniorském věku zahrál KHL za Poprad, poté se vydal do Ruska, Kazachstánu, následně na tři sezony na Slovensko. A v roce 2018 se upsal polské Osvětimi, odkud před play off přešel do Krakova, kde působil až doteď.

„Agent mi poslal nabídku, jestli to nechci zkusit, a já byl ještě v srpnu bez smlouvy, tak jsem vyrazil. A po pár měsících jsem si to tam zamiloval,“ pravil.

Zamiloval? V čem?

Obecně. Přístup lidí v klubu, fandění diváků, Krakov je navíc krásné město. Ačkoliv jsem žil v zahraničí, cítil jsem se jako doma, protože jsme měli převážně českou kabinu. Prošel jsem toho ve své kariéře dost a v Polsku jsem si nemohl na nic stěžovat. Nic mi nechybělo.

V čem může být pro českého hokejistu polské angažmá atraktivní?

Hokej se tady neustále zlepšuje, už teď má solidní úroveň. Polsko je navíc blízko, zajímavé je i finančně.

Aleš Ježek (vpravo) povzbuzuje krakovského brankáře Denise Perevožčikova.

Můžete být konkrétnější?

Platí tu lépe než třeba na Slovensku. V Polsku jste zaměstnancem, dostáváte příspěvek na bydlení, hradí za vás sociální a zdravotní, takže vyděláváte čisté peníze a staráte se jenom o hokej a stravu. V Česku jsem dlouho nehrál, srovnává se mi to hůř, ale co vím od kamarádů, plat se pohybuje zhruba na hranici extraligy a první ligy.

Říkáte, že se úroveň polské soutěže zvyšuje. Jak kvalitní tedy v současnosti je?

Když jsem v Polsku začínal, každý klub mohl mít jen pět cizinců. Teď už limit neplatí a liga se tím zkvalitnila. V Česku ani na Slovensku jsem dlouho nehrál, tak to nechci moc porovnávat. Ale uvedu příklad.

Poslouchám.

Když jsme hráli přátelská utkání nebo Kontinentální pohár se slovenskými kluby, převážně jsme je poráželi. V Lize mistrů jsme taky ostudu neudělali, zdolali jsme třeba švédský Färjestad, což už je v hokejovém světě docela pojem.

To rozhodně.¨

Ale zase musím uznat, že polská liga strádá v taktice. Na ni se klade v Česku i na Slovensku hodně velký důraz. Tady se to mění až v play off. Na druhou stranu si zase divák zápasy pokaždé užije, padá hodně branek, moc se nebrání a hraje se taky dost tvrdě.

Existují v Polsku čistě hokejoví fanoušci?

No, to jste mě tedy zaskočil. Nevím. Ale fandí i za nepříznivého stavu.

Gólová radost polských fanoušků na hokejovém MS v Ostravě.

A chodí jich po postupu do elitní divize více?

To úplně ne, největší změna přišla zhruba před dvěma lety, kdy jsme hráli Ligu mistrů. Vedení kvůli tomu posílilo kádr, a tehdy se návštěvnost hodně zvedla. Začínala ve stovkách, teď už na nás koukají tisíce. Pamatuju si, že jsme jednou prohráli snad 1:8 a fanoušci nám za zápas ještě zatleskali a poděkovali. V tom vidím oproti Česku asi největší rozdíl, možná je to náturou.

Tu mají Poláci jakou?

Jak bych to popsal… Místní mi vždycky pomáhali. Ať už s hokejem, nebo třeba na úřadech, když jsem měl problém s hledáním bytu. Vždycky se našel někdo ochotný.

Může popularitou hokej v Polsku konkurovat fotbalu?

To je bohužel obrovský skok. Hokej se může posunout třeba o jednu dvě příčky, ale na fotbal se určitě nedostane. V Krakově jsem narazil na pár lidí, kteří ani nevěděli, že se tam hokej hraje.

Zmiňujete pomyslný žebříček. Kam se hokej v zemi řadí?

Na to jsem se kluků často ptal, takové páté, šesté místo. Jasnou jedničkou je fotbal, pak skoky na lyžích, následně míčové sporty – házená, volejbal a podobně. Ale hokej jde dopředu.

Má polský hokej svého Lewandowskiho?

Řekl bych, že možná má. Takový Gregorz Pasiut, sice už má svůj věk, ale stále i kvalitu a je to taková místní legenda. Každý ho zná.

Vy toho už taky máte spoustu za sebou. Jak jste se vlastně jako junior dostal do KHL?

Pravidelně jsem hrával českou juniorku a první ligu, jenže extraliga byla našlapaná a já neměl jakoukoliv vidinu, že bych se do ní mohl dostat. A pak přišla nabídka, že bych si mohl zkusit ruskou juniorku Lva.

Aleš Ježek rozehrává akci v zápase Kontinentálního poháru.

Angažmá se vydařilo?

Myslím, že to bylo jedno z mých nejlepších rozhodnutí, co jsem kdy udělal. Procestovali jsme celé Rusko, bylo to krásné. Zahrál jsem si i pár zápasů v KHL a celkově to byla super možnost podívat se do světa a objevit jiné týmy.

Pak jste si zahrál ještě druhou i třetí ruskou ligu nebo v Kazachstánu.

Zkusil jsem si farmu Omsku, kde jsem potkal i hráče z áčka, učil jsem se rusky. Taky Kazachstán se povedl, nemůžu na něj říct křivé slovo. Až tedy na cestování. Jezdit na zápas osmnáct hodin vlakem byl vyloženě masakr.

Návrat do Česka vás neláká?

Abych řekl pravdu, nikdy ta možnost nepřišla, vždycky jsem dostával nabídky jenom ze zahraničí. Jinak bych se v případě adekvátního návrhu rád vrátil, to je samozřejmé.

Rodině nikdy nevadilo, že jste tak daleko?

Postupně si na to zvykla. Manželka taky ráda cestuje, tak za mnou létala. Ale teď mi končí v Krakově smlouva, tak třeba v Česku skončím. Uvidíme, už se domů přibližuju!