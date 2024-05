Zimbabwe opět zavedlo novou měnu. Nevěří jí ani hlavní propagátor

Zimbabwe zavedlo šestou měnu za posledních 15 let. Zlatem údajně krytý ZiG má nahradit americký dolar a pomoci úřadům bojovat s inflací. Musí ale překonat překážky v podobě nevýhodného kurzu – a navíc lidé ZiGu nevěří. Do kampaně na podporu nového platidla se zapojil i reggae zpěvák Ras Caleb, dostal za to ale zaplaceno v dolarech.