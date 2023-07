Zimbabwská burza si připisuje stovky procent. Cizinci z ní ale prchají

Zimbabwské akcie v roce 2023 s přehledem překonaly zisky například z argentinského indexu Merval, který se zdvojnásobil. Pro srovnání investoři do populárního indexu S&P 500 se musí spokojit s 16procentním růstem.

Tamní akciový trh je sice malý, celková kapitalizace činí 1,8 miliardy dolarů, což je výrazně méně než v případě burzy v sousední Jihoafrické republice, která má hodnotu přes jeden bilion dolarů.

Pro tamní obyvatele je to ale šance, jak se zbavit tamní rychle slábnoucí měny a získat místo ní akcie. Zimbabwský dolar totiž klesá téměř denně a jen málokterý obchodník jej přijme jako platbu za jakoukoli větší transakci, kterou může být nákup nemovitosti, auta, ale i pohonných hmot.

O burze v Zimbabwe: Burza v Zimbabwe byla založena v roce 1894 a patří k nejstarším v Africe. Sídlí luxusním hararském předměstí Highlands, které je díky elegantním rezidencím v zelených a dobře udržovaných ulicích oblíbené mezi diplomaty i zámožnými seniory. Kontrastuje s rušným ruchem v centru hlavního města i s chaosem, který se odehrává na tamní burze. Zdroj: Agentura Bloomberg

„Takže všechny zimbabwské dolary půjdou na akciový trh,“ míní Tatenda Nemaungwe, obchodník s cennými papíry na burze v Harare. Šestatřicetiletý Nemaungwe před pěti lety skončil jako osobní finanční poradce a začal spravovat vlastní portfolio. Za průměrný měsíc nyní vydělá více než desetinásobek svého dřívějšího platu, informovala agentura Bloomberg.

Cizinci ale navzdory závratnému růstu zimbabwský akciový trh z velké části opustili kvůli ekonomickým potížím země. Aktuálně tvoří pouhých patnáct procent obchodů. Obrat na burze tak tvoří zlomek obratu hlavních burz, činí asi 650 tisíc dolarů denně ve srovnání s 240 miliardami dolarů na Wall Street.

Celkově ovšem nevídaný růst přilákal asi 23 tisíc drobných investorů včetně Simby Nyamadzawa, který svůj první obchod uskutečnil v říjnu pomocí mobilního telefonu. „Jsem tu kvůli zisku,“ uvedl lakonicky pětatřicetiletý muž pro agenturu Bloomberg.

Na výběr mají investoři z 55 společností. Mezi nejoblíbenější akciové tituly patří například výrobce nápojů Delta Corp., poskytovatel telekomunikačních služeb Econet Wireless Zimbabwe Ltd. a mobilní peněžní skupina EcoCash Holdings Zimbabwe Ltd. Patří totiž ke společnostem, které poskytují produkty a služby, bez nichž se obyvatelé Zimbabwe neobejdou. To podporuje jejich tržby a zisky, a to i v době obrovské inflace, která zem sužuje.

Konec mejdanu

Další růst by mohly rozproudit srpnové parlamentní volby. „Lidé mají tendenci váhat s důležitými rozhodnutími v předvolebním období,“ vysvětlil Nyamadzawo. „Jakmile volby skončí, lidé budou chtít opět nakupovat,“ myslí si investor.

Podle Hasnaina Malika, který se zabývá rozvíjejícími se trhy v dubajské výzkumné společnosti Tellimer, není pravděpodobné, že by další růst případně přilákal na trh v Harare i zahraniční investory. Za zisky tamní burzy totiž „stojí výhradně hledání zajištění proti inflaci ze strany místních investorů, kteří mají malou důvěru v místní měnu a nemají snadný přístup k americkým dolarům“, říká.

U místních obyvatel nicméně panují obavy, že regulační orgány tento burzovní večírek brzy ukončí. Již v roce 2020 úřady burzu na pět týdnů uzavřely, protože si stěžovaly, že spekulace s akciemi se zahraničními kotacemi podkopávají zimbabwský dolar. Výkonný ředitel burzy Justin Bgoni se k letošnímu růstu odmítl vyjádřit.

Nyamadzawo štěstí v tomto ohledu raději pokoušet nebude. „Pokud dnes vložím své peníze a zítra dosáhnu zisku, přesunu je ven.“ Je těžké předvídat budoucnost, když je ekonomika tak volatilní, říká. „Nehodlám tu zůstat pět let.“