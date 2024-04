Prskavec byl na úvod nominačních závodů na kánoi druhý a první

Nominační závody vyvrcholí příští týden v Praze a do žebříčku pro zařazení do reprezentace se započítají tři ze čtyř výsledků. V české nominaci na OH ještě hraje roli vzájemné pořadí českých slalomářů na mistrovství světa 2023 a letošním evropském šampionátu, který bude v květnu v Tacenu. Z těchto tří akcí se budou hodnotit dva nejlepší výsledky a k nim se přičítají případné bonusové body.

V sobotu ztratil Prskavec na Chaloupku 45 setin sekundy, dnes ho o 1,36 sekundy porazil. „Samozřejmě mám strašnou radost. Jsem rád, že jsem unesl tlak, že jsem jel z poslední pozice. Byly tam pro mě poměrně těžké kombinace, které jsem musel zvládnout jen na jedné straně, nemohl jsem si přehodit. Odvážím si odsud dvojku a jedničku, super,“ pochvaloval si.

Byl by rád, kdyby se dostal do týmu i na kánoi a boj o olympiádu v této kategorii prodloužil až do ME. Průběžná třetí příčka patří v hodnocení nominace stříbrnému olympijskému medailistovi z Tokia Lukáši Rohanovi, jenž byl čtvrtý a třetí.

Tereza Fišerová startovala v nedělním závodě kajakářek.

Mezi ženami je ze hry o reprezentaci na kánoi olympionička z Tokia Tereza Fišerová. Majitelka řady medailí z vrcholných akcí v této kategorii v sobotu nenastoupila do finále a dnes vynechala závod úplně. Startovala ale na kajaku, kde byla dvakrát třetí a dělí se o druhou příčku s Gabrielou Satkovou. Nejlépe si z kajakářek zatím vede dvakrát druhá Antonie Galušková.

Gabriela Satková měla úspěšnou sobotu, kdy vyhrála obě ženské kategorie. Její prioritou je kánoe, kde dnes dojela třetí a v hodnocení nominace je o bod za sestrou Martinou, jež obsadila druhé a první místo.

Kajakáři už nebojují o OH, protože tu si loňskými výsledky zajistil Prskavec. Ale mají dvě volná místa v reprezentaci. V prvních dvou závodech předvedli nejvyrovnanější výsledky Tomáš Zima a Marek Bízek.

Někdejší mistři světa Ondřej Tunka a Vít Přindiš v jednom ze závodů dostali ve finále padesátisekundovou penalizaci a byli až na konci pořadí. V celkovém hodnocení ale tento výsledek mohou škrtat, pokud se v Troji podobnému výpadku vyhnou. V sobotu vyhrál Tunka, dnes Jakub Krejčí, jemuž v prvním závodě finále uniklo.