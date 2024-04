Zmrzlé ruce a zápřah na hlavu. O drsné olympijské kvalifikaci Prskavce a spol.

Což o to, Prskavcovi je hej, ten už má ve své hlavní kategorii K1 olympijské místo zajištěné na jméno zásluhou skvělých výsledků v minulé sezoně. Teď bojuje ještě o bonus, o start v Paříži na kánoi.

Přičemž proti němu stojí:

Jiří Rohan - stříbrný z her v Tokiu a čtvrtý z loňského mistrovství světa.

A Václav Chaloupka - senzační mistr světa ze sezony 2021 a loni šestý na světovém šampionátu.

Jen jeden z nich si může na kánoi olympijské místo vyjet. Tak zní neúprosné pravidlo Mezinárodního olympijského výboru pro soutěže vodních slalomářů na hrách - pouze jedna loď na zemi v každé kategorii.

„Domácí kvalifikace je obrovský zápřah na hlavu,“ povídá Rohan. „Ve spoustě jiných zemí by naše zdejší výkony stačily na první místo, tady ne. Ale zase je to velká výzva. Taková konkurence vás vybičuje ke skvělým výkonům, které byste jinak při tréninku nepředvedli.“

Do národní olympijské kvalifikace se započítávají výsledky v šesti závodech. Tím prvním bylo loňské mistrovství světa v Londýně, nyní následují čtyři domácí nominační závody (dva o právě uplynulém víkendu ve Veltrusech a dva o nadcházejícím víkendu v Praze-Troji) a vše vyvrcholí při květnovém evropském šampionátu v Tacenu.

Rohanovi vyšel loňský závod v Londýně, zato se mu nepovedl vstup do domácí série, v sobotu totiž dojel ve Veltrusech „až“ čtvrtý.

Kanoista Lukáš Rohan v kvalifikačním a pohárovém závodě ve Veltrusech.

„Chtěl jsem jet na riziko, to se při boji o olympiádu musí. Ale nějak to nevyšlo,“ hodnotil.

V neděli nejprve v cíli oslavoval vítězství, o pouhé dvě setiny před Prskavcem. Potom mu však rozhodčí dodatečně připočetli těsný šťouch na brance číslo 13 a rázem se propadl na třetí příčku.

„Tohle Lukášovi samozřejmě nepřeju,“ reagoval Prskavec. Hned se kolegy ptal: „Byl tam ten šťouch?“

„Asi jsem se malinko otřel o branku a na videu to je vidět,“ odvětil Rohan.

Prskavec později dodával: „Hlavně jsem doufal, že nepůjde o nějakou výrazně spornou věc, která by pak mohla ovlivnit postup na olympiádu.“

On sám se tím pádem posunul na první místo. Však si také liboval: „Byl jsem fakt moc spokojený s tím, co jsem dneska ve finále předvedl. Už při projetí cílem jsem si říkal, že to bylo takřka mé maximum.“

Po dvou dnech ve Veltrusech si odvážel první a druhé místo, stejně jako další kandidát olympiády Chaloupka. Ten vyhrál v sobotu a skončil druhý v neděli.

Václav Chaloupka, vítěz prvního závodu ve Veltrusech

Všichni zároveň doufali, že za týden v pražské Troji jim bude alespoň o něco menší zima.

Prskavec: Nechci se rouhat

„V sobotu bylo závod trochu i o štěstí. Strašně foukalo a byla extrémní zima,“ říkal Rohan. „Radši bych jel o olympiádu v jiných podmínkách, ale pro všechny to bylo stejné.“

A v neděli? Vítr se sice uklidnil, ale přesto...

„Na startu mi mrzly ruce. Foukal jsem na ně, abych je zahřál,“ líčil Prskavec. „Když si v kánoi přehazuju pádlo z ruky do ruky, je pro mě cit zásadní, abych pádlo dobře chytil.“

Navzdory vydařeným výkonům si je vědom své bodové ztráty v domácí kvalifikaci kvůli výsledku na singlkánoi na loňském mistrovství světa, kde nečekaně vypadl v kvalifikaci.

Přesto je nad věcí. V klidu.

Vlastně je to pro něj win - win situace. Pokud se kvalifikuje do Paříže i v kánoi, dostane tam šanci pokusit se o unikátní dvojboj. A pokud v kánoi z české kvalifikace nepostoupí, může vrhnout veškeré síly a koncentraci v sezoně i na samotných hrách na kajak.

Snad i proto říká: „Určitě nemám takové nervy, jako když jsem jel na kajaku českou nominaci o olympiádu v Tokiu. Necítím teď tlak, že musím. Daleko víc si to užívám.“

Navíc je zde i bonus: „Dojedu finále singlířů - a na další závody se mohu v pohodě dívat z břehu, bez stresu.“ Tedy pokud zrovna nemusí uspávat v kočárku mladšího syna Marečka, který bez táty prostě usnout odmítá.

Jiří Prskavec ovládl druhý závod kanoistů ve Veltrusech.

Ke kvalifikaci kanoistů přistupuje Prskavec v duchu: „Není to tak, že bych na olympijský start na kánoi vyloženě cílil. Kluci mají bodový náskok z Londýna, takže já bych teď musel skvěle zajet domácí kvalifikační závody a navrch získat medaili z mistrovství Evropy, abych je předstihl. Přitom říkat, že na Evropě mám i na kánoi na medaili, by bylo příliš velké rouhání. Jasně, druhou možností by bylo, že by kluci museli Evropu výrazně pokazit, což si však rozhodně nepřeju.“

Proto tvrdí, že ho uspokojí i pouhý fakt, pokud se s Rohanem a Chaloupkou bude na kánoi rvát o hry do posledního možného závodu.

„Už teď jsem rád, že i když ti dva zajedou skvěle, mají problém, aby mě na kánoi porazili. Což loni ještě neplatilo, to museli udělat chybu, abych byl před nimi.“

Pravidla na celou nástěnku

Rohan je samozřejmě psychicky v obtížnější roli, ačkoliv i on už je kvalifikačním rutinérem.

„Týden mezi závody ve Veltrusech a v Praze teď bude asi nejhorší z celého roku,“ soudí. „Nemůžete už v tréninku nic moc dělat, jen čekáte na další víkend. Ale nechci se stresovat.“

Bodové nuance české olympijské kvalifikace jsou velmi složité, složitější než kdy dřív. „V Troji jejich přesné znění zabralo celou nástěnku,“ zasměje se šéf svazu Stanislav Ježek.

„Věřím, že jsou co nejblíž férovosti, jak jen mohou být,“ říká nicméně Rohan. „Ale zároveň se mi moc nelíbí, že se rozhoduje až tři měsíce před olympiádou. Mělo by být podle mě jasno dřív. V tomhle směru se však názory liší. Někdo jiný vám řekne, že čím později se jede o olympiádu, tím víc ten vypjatý souboj může psychicky pomoci tomu, kdo se pak na hry kvalifikuje.“

Přesné znění kritérií si samozřejmě přečetl. Ale myslet na body při závodě? To nesmí.

„Při závodě body musíte vytěsnit z hlavy, tam do myšlenek nepatří,“ tvrdí.

Až 19. května v Tacenu bude vše sečteno a podtrženo.

A rébus s logem pěti kruhů vyřešen.