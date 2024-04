Zabrzdily ho jen australské sinice. Prskavec obětuje závody přípravě na hry

„Nemyslím si, že mi budou závody chybět. Podobně jsem se chystal už na minulé dvě olympiády. Tahle sezona má jeden jediný vrchol,“ říká.

Bude obhájcem titulu z Tokia 2021, má doma i bronz z Ria 2016.

Je také aktuálním vicemistrem světa, přičemž na světovém šampionátu vybojoval zlato v letech 2015 a 2019.

Mistrovství Evropy ovládl dokonce šestkrát, naposledy loni. A Světový pohár dvakrát. Tak vysokou efektivitu úspěšnosti na vrcholných akcích vykazuje málokterý český sportovec.

A ve 30 letech si rozhodně nepřipadá, že je na konci.

„Je to samozřejmě i otázka zdraví, ale pokud mě vodní slalom bude dál bavit, tak věřím, že ještě o další dvě olympiády bych mohl bojovat. Jasně, v jednu chvíli se to může zlomit. Ale v tuhle chvíli se končit nechystám,“ tvrdí.

NEJKRÁSNĚJŠÍ DEN V PEŘEJÍCH. Jiří Prskavec vybojoval zlato na hrách v Tokiu.

Olympijský start na jméno si tentokrát na kajaku vybojoval už loni, když podle českého kvalifikačního systému získal dostatek bodů na vrcholných akcích předchozí sezony.

„Díky tomu jsem měl výhodu, že jsem hned od loňského podzimu mohl přípravu směřovat k olympiádě, a mohl proto zůstat na kempu v Austrálii delší dobu, až do 12. března.“

Ve hře však je stále i olympijský start v Prskavcově doplňkové kategorii, tedy na kánoi. Loni se na ní poprvé probojoval do tříčlenné české reprezentace a dokonce se mu povedlo probít mezi tři nejlepší v závodě Světového poháru.

Česko má také na kánoi zajištěné jedno místo pro Paříž. Kdo jej obsadí, rozhodne čtyřdílná jarní nominační série, která začne 20. dubna ve Veltrusech a vyvrcholí o osm dní později v Praze.

Prskavec se v ní utká především s Lukášem Rohanem, stříbrným z her v Tokiu a loni čtvrtým na mistrovství světa, a s Václavem Chaloupkou, na minulém šampionátu šestým. Ti si právě díky umístění z minulého mistrovství světa vnášejí do nominační série i bonusové body, dva respektive jeden.

„Jířa proto do nominace nastupuje o krok pozadu,“ připomíná trenér Jiří Prskavec starší. „Určitě je reálné, aby se dostal do tříčlenné české reprezentace na kánoi, ale jestli klapne něco navíc v podobě olympiády, bude částečně i otázka štěstí.“

Syn připomíná: „Má příprava směřuje k olympiádě na kajaku, tahle vsuvka nominačních závodů na kánoi spočívá jen v tom, že teď na ní budu jezdit malinko víc tréninků než na kajaku. Ale žádné časování formy k nominaci není.“

Na mezinárodní scéně chce až do her startovat jen na Světovém poháru v Praze a mistrovství Evropy v Tacenu, další pohárová klání bude do her vynechávat.

Na olympijské trati v Paříži absolvoval první soustředění už na podzim. V prosinci navyšoval fyzickou kondici na dvoutýdenním soustředění na běžkách v Livignu. Ovšem převážnou část zimy strávil přípravou v teple v Austrálii, kam se vydal i s manželkou a dvěma malými syny na Nový rok.

„V Penrithu jsme měli ty nejlepší tréninkové podmínky, co jsem doposud v kariéře zažil, včetně exkluzivních hodin, kdy nás bylo na trati jen málo. Prvních šest týdnů v Austrálii bylo naprosto dokonalých,“ liboval si.

Pak se všechno ze dne na den změnilo.

„Najednou nám přišel email, že hodnoty sinic v jezeře, odkud čerpají do kanálu vodu, jsou příliš vysoké, a že proto trať zavírají,“ popisuje.

Co teď? Řešili alternativu přeletět do novozélandského Aucklandu, jenže ta byla příliš komplikovaná. Zvažovali i možnost přesunout se do Emirátů na kanál v Al Ain.

Nakonec však zůstal v Austrálii.

„Přenastavil jsem si to v hlavě tak, že by mi mohlo prospět i tréninkové období na rovné vodě na dotyčném jezeře. Takže další tři týdny jsme plnohodnotně trénovali tam.“

K tomu dostal od australských hygieniků povolení, protože v takovém případě není hrozba kontaktu se sinicemi stejně velká jako na divoké vodě.

Zatímco drtivá většina dalších závodníků, kteří se do té doby v Penrithu připravovali, odcestovala pryč, Prskavcovi na rovné vodě dělala sparingpartnerku Jessica Foxová, ženská královna vodního slalomu.

Ještě předtím, když bylo možné jezdit v peřejích, absolvoval v Penrithu i dva závody. Na otevřeném mistrovství Oceánie byl první na kajaku a čtvrtý na kánoi. Hůře se mu vedlo na otevřeném mistrovství Austrálie.

„Ve finále měl spornou 50vteřinovou penalizaci za neprojetí brány, a skončil proto desátý,“ říká otec.

„Ta nebyla sporná,“ ohrazuje se s úsměvem syn.

Po návratu do Evropy se vydal za tréninkem také do Londýna a do Paříže, kde měl od 2. do 5. dubna zarezervovanou exkluzivní vodu rakouský tým, který jej pozval, ať se připravuje s nimi.

V polovině května činovníci Mezinárodní kanoistické federace ICF ještě upraví olympijskou trať do finální verze pro hry. Se změnami by se měl seznámit na dalším kempu od 21. května.

Hlavní část přípravy v Paříži pak má naplánovanou od poloviny června do 12. července, kdy zde společně s dalšími českými olympioniky absolvuje zhruba 40 tréninků.

„Uvažujeme i o možnosti vzít sem na tohle období profesionálního kuchaře, aby se tu tým cítil jako doma,“ říká Jiří Prskavec starší.

Na hry odletí 20. července, týden před startem soutěží vodních slalomářů.

Kvalifikace kajaku je na programu 30. července, finále 1. srpna.

A co se týče dat pro závody na kánoi...

„Ta zatím nejsou pro mě podstatná. Nemá cenu řešit, co zatím nenastalo,“ povídá.

S dovětkem: „Ale velkou výhodou největších akcí z mého pohledu je, že závody jsou tam roztažené na více dní.“