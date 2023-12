Prskavec: Rusové vedle Ukrajinců? Nepředstavitelné. Roli hrála i politika

„I tak mě to ale mrzí, do poslední chvíle jsem doufal, že se k tomu MOV postaví jinak,“ posteskl si zlatý medailista z minulých her v Tokiu v rozhovoru pro iDNES.cz.

Dokážete se vcítit do situace, kterou v Paříži zažijí ukrajinští sportovci?

Naše federace už před časem udělala dotazník, ve kterém jsme se mohli vyjádřit. A když jsem četl zprávy od svých kamarádů z Ukrajiny, tak jsem opravdu brečel, jak byly silné. Jenom mě utvrdily v tom, že je pro mě nepředstavitelné, že by vedle ukrajinských závodníků startovali Rusové. Tak to prostě je. Nehledě na to, že ve vodním slalomu se ruští závodníci netají náklonností k režimu. A do ostatních sportů nevidím.

Podle MOV je zatím kvalifikováno osm ruských neutrálních závodníků napříč odvětvími.

Pořád záleží na jednotlivých federacích, jestli Rusům a Bělorusům účast v Paříži umožní. Stále věřím, že budou na olympiádě v opravdu té nejmenší míře, věřím, že většina federací se zachová jako ta kanoistická. A hlavně si přeju, aby sportovci, kteří pojedou, byli opravdu ti, kteří si to zaslouží, protože s tím režimem úplně nesouzní.

Jak se k zástupcům těchto dvou zemí postavila vaše federace?

Udělala velký krok k tomu, aby v Paříži nestartovali. Ve vodním slalomu už je totiž teď jasné, že v něm žádný Rus ani Bělorus příští rok na olympiádě nebude, protože neměli možnost účastnit se kvalifikačních závodů. A věřím, že dost dalších federací se zachová stejně a že nakonec sportů, ve kterých budou moct závodit, bude minimum.

Neexistuje šance, že by u vás Rusové a Bělorusové dostali například výjimku či divokou kartu?

Máme relativně omezený počet kvót, které se do počtu naplňují. A divoké karty se dávaly párkrát v historii, jen když se stalo opravdu velké překvapení. Třeba na předchozí olympiádě ji dostal jeden dobrý závodník, který se neprobojoval z africké kvalifikace, ale teď nečekám, že by se něco takového událo.

Jak vůbec válka mezi vodními slalomáři rezonuje?

Jde o interní informace, ale můžu říct, že jsme zhruba z 90 procent na straně Ukrajiny a proti startu Rusů a Bělorusů. Ale co si budeme nalhávat, je to dáno i tím, že jsme převážně evropský sport.

Souhlasíte s rozhodnutím MOV umožnit start Rusů a Bělorusů na OH se statutem neutrálních sportovců? ano 11 %(681 hlasů) ne 89 %(5317 hlasů)

Na základě čeho se podle vás MOV přiklonil ke kontroverznímu vrácení zemí, které živí válku na Ukrajině?

Myslím, že jde z velké části o politické rozhodnutí, a co si budeme povídat, jednoznačný postoj k tomuto tématu drží jen Evropa, ale ani ta není stoprocentně jednotná. U ostatních kontinentů shoda není, naopak Asie je podle mě pro návrat, stejně jako Afrika. A nedělám si iluze, že by při rozhodování nehrály roli politika a lobbing ze strany Ruska. Čím víc se rozhodnutí odkládalo, tím větší ten tlak byl.

Půjde zajistit, aby Rusové a Bělorusové byli opravdu neutrální?

Věřím, že se budou snažit vyloučit armádní sportovce, ale záleží, k jakému datu se to vztahuje. Pokud k začátku války, tak si dovedu představit, že tam žádný ruský ani běloruský sportovec nebude, ale předpokládám, že rozhodnutí platí odteď, a Rusové si samozřejmě pohlídali, aby už momentálně žádné armádní sportovce neměli a jejich reprezentanti spadali pod jiný resort. Ale pořád jsou samozřejmě financovaní stejnou vládou.

I když váš sport do Paříže Rusy a Bělorusy nepustí, jak vnímáte jejich start z pohledu celkové myšlenky olympiády, která má symbolizovat mimo jiné mírové soužití?

Olympiáda je samozřejmě politická, minimálně v posledních letech byla. Jsme financovaní jednotlivými státy a politiku od sportu těžko oddělíme. Jsou určitě státy, ve kterých je na sportovce tlak, a ve chvíli, kdy se jim nedaří, tak je úplně odstřihnou. Pak jsou státy jako Česko, kde jezdíme reprezentovat, ale i když nám stát financuje přípravu, tak máme volnost v tom, co říkáme a jak zemi prezentujeme.