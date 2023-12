MOV dal zelenou startu Rusů a Bělorusů na OH se statutem neutrálních sportovců

Podle MOV se zatím do soutěží kvalifikovalo jedenáct „neutrálních“ sportovců, osm z Ruska a tři z Běloruska. Sportovci, kteří mají vazby na vojenské či policejní složky, by měli zůstat vyloučeni. Startovat na OH nesmějí ani týmy z obou zemí.

Souhlasíte s rozhodnutím MOV umožnit start Rusů a Bělorusů na OH se statutem neutrálních sportovců? ano 9 %(108 hlasů) ne 91 %(1088 hlasů)

Pro připuštění jednotlivců jako neutrálních sportovců se navzdory pokračujícímu válečnému konfliktu na Ukrajině vyslovili v tomto týdnu na 12. olympijském summitu v Lausanne zástupci mezinárodních federací a národních olympijských výborů. MOV požádali, aby v této otázce rozhodl co nejrychleji.

