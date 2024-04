Obavy z akcí teroristů a Rusů. Hry v Paříži ohlídají i stovky tajných agentů

Zdálo se to jako velmi atraktivní nápad, když s ním organizátoři her v Paříži přišli poprvé: Udělejme zahájení her jinde než na stadionu, pošleme olympioniky na 160 lodích po Seině, aby mohl ceremoniál sledovat na březích až milion diváků. Taková byla původní idea. Jenže čím blíž jsou hry, tím tento plán vyvolává větší obavy. A nejen ve Francii.