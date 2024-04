Rusové křičí: Ponižují nás. V Putinově říši sílí výzvy k bojkotu olympiády

Tak hovoří například Olga Zajcevová, bývalá olympijská vítězka v biatlonu a zároveň žena, jež byla doživotně diskvalifikována z her kvůli dopingu na hrách v Soči 2014 (který nikdy nepřiznala).

Jen si poslechněte, jak se vlivná funkcionářka v rozhovoru pro metaratings.ru rozohnila.

„Na stupních vítězů teď stojí sportovci úplně jiného kalibru než dřív. Vidíte je, jak se radují? Ti průměrní se najednou převlékli za vítěze. To vše jen sráží úroveň světového sportu. Nazýváme světovými šampiony ty, kteří by při soupeření s Rusy patřili mezi zástup průměrných. Je to od MOV jakýsi druh klientelismu. Jako kdyby nejlepší sprinter musel zastavit před cílem a nechat vyhrát někoho na pátém místě.“