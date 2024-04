Olympijské kruhy v Paříži budou podle očekávání na Eiffelově věži

Olympijské kruhy během her v Paříži budou umístěny podle očekávání na Eiffelově věži. Dřívější informace deníku Le Parisien dnes potvrdila společnost provozující nejslavnější památku Francie i organizační výbor OH. Instalace kruhů by měla začít na konci dubna, hry odstartují 26. července.