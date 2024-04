Ve středu začne prodej více než čtvrt milionu vstupenek na olympiádu v Paříži

Vlnu prodeje vstupenek francouzští organizátoři ohlásili na termín 100 dní před zahájením letní olympiády. S výjimkou surfingu na Tahiti, na který se vstupenky neprodávají, si na webu tickets.paris2024.org mohou objednat vstupenky na 31 ze 32 sportovních olympijských odvětví. K dispozici jsou i lístky na atletiku, plavání, sportovní gymnastiku nebo slavnostní zahájení na Seině.

Téměř 20 000 vstupenek bude za 24 eur (zhruba 600 korun). Na této částce budou začínat i vstupenky na plážový volejbal nedaleko Eiffelovy věže, kde budou hrát i úřadující mistři světa Ondřej Perušič a David Schweiner. Nejdražší lístky na beachvolejbal budou za 420 eur (asi 10 600 korun).

Předseda ČOV Jiří Kejval znovu připomněl, že čeští fanoušci by měli využít olympijských her v Evropě bez koronavirových opatření, která omezila diváckou účast na OH 2021 v Tokiu a zimní olympiádě 2022 v Pekingu.

„Paříž je světová turistická destinace číslo jedna. Nádherné město, rodiště našeho zakladatele barona Pierra de Coubertina. Paříž není jenom sport. Organizátoři nám to ukazují na každém kroku, že chtějí propojit sport s městem, jeho kulturou a architekturou, gastronomií, módou. Myslím si, že i ti, co nejsou orientovaní na sport, si přijdou na své,“ řekl.

Výjimečný olympijský zážitek mohou mít i ti, kteří do Paříže v době největšího sportovního svátku vyrazí bez vstupenek. „Řada sportů bude v centru bez vstupenek, jako je maraton, triatlon, cyklistika. Na Trocaderu naproti Eiffelovce bude Champions park s různými aktivitami, kde bude zadarmo vstup,“ dodal.