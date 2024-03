Olympijský oheň bude během her v Paříži hořet v Tuilerijských zahradách

Stanoviště olympijského ohně bylo dosud tajné. Spekulovalo se o tom, že by mohl být umístěn na Eiffelově věži či v její těsné blízkosti. Na Tuilerijských zahradách se údajně shodli už před několika týdny zástupci organizačního výboru a pařížské radnice.

Volba padla podle zdroje AFP na oblast, kterou lze snadno zabezpečit. „Bezpečnostní složky budou mít nepřetržitou službu, aby oheň ochránily, a veřejnost ho bude moci vidět díky vyvýšeným chodníkům kolem“.

Štafeta s olympijskou pochodní, která bude slavnostně zapálena 16. dubna podle tradice v řecké v Olympii, přicestuje na francouzské území 8. května do Marseille. Oheň pak zavítá do více než 400 měst a do pěti zámořských území, do Paříže se vrátí v den zahájení olympijských her 26. července.