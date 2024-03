Kulisy pro zapálení olympijského ohně: nová kněžka, nové kostýmy i nová hudba

Role nejvyšší kněžky se 16. dubna ujme herečka Mary Minaová. Právě ona použije parabolické zrcadlo a sluneční paprsky, aby zažehla olympijský oheň.

„Je to pro mě velká čest. Doufám, že nezklamu důvěru, kterou jste mi dali,“ svěřila se. Všechny kněžky včetně ní budou mít nové kostýmy. Jejich šaty budou černo-bílé, což je změna oproti dosavadním jednobarevným bílým nebo světle modrým kostýmům.

Po zapálení ohně vrchní kněžka předá pochodeň řeckému veslaři Stefanosi Duskosovi, který bude prvním členem štafety na řeckém území. Po Řecku se bude pochodeň pohybovat 11 dní. Organizátoři olympijských her v Paříži ji převezmou 26. dubna v Aténách, přes noc ji uloží na francouzské ambasádě a následující den se olympijský oheň vydá na palubě třístěžňové plachetnice z Atén na plavbu po Středozemním moři do Marseille.

Tam by měla dorazit 8. května a pořadatelé očekávají, že ji ve francouzském přístavním městě přivítá až 150 000 fanoušků. Štafeta pak bude křižovat Francii až do slavnostního zahájení her naplánovaného na 26. července.