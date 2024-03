Olympijská vesnice bez klimatizace? Důvěřujte vědě, říká starostka Paříže

Vzhledem k termínu olympijských her na přelomu července a srpna panují obavy z horka. V olympijské vesnici pořadatelé ve snaze o „zelené“ hry vytvořili ochlazovací systém postavený na čerpání podzemní vody a orientování fasád budov tak, že na ně jen málo dopadá přímé slunce.

„Vesnice byla vybudovaná tak, aby nepotřebovala klimatizaci ani za velmi, velmi vysokých teplot a udržela komfortní teplotu,“ uvedla Hidalgová v rozhovoru s agenturou Reuters.

Klimatologové varují před extrémy počasí, které způsobuje globální oteplování. Organizátoři OH v Paříži chtějí za sebou zanechat co nejmenší uhlíkovou stopu, menší než na OH před koronavirem v Londýně 2012 a Riu de Janeiro 2016.

„Myslím, že musíme důvěřovat vědě ze dvou pohledů. Za prvé v tom, co nám vědci říkají o skutečnosti, že jsme na pokraji propasti. Každý včetně sportovců si to musí uvědomit. A za druhé musíme důvěřovat vědcům, když nám pomáhají navrhovat budovy tak, že nám umožní se obejít bez klimatizace,“ řekla starostka.

Pro olympijské výpravy je ale komfort sportovců na vrcholné akci nad ochranou životního prostředí. Například olympijské výbory z Austrálie, Brazílie, Kanady nebo Norska se už vyjádřily, že opatření organizátorů nepovažují za dostatečná. „Naším jasným přáním je, že by měla být klimatizace ve všech pokojích,“ řekli agentuře Reuters Norové.

Pařížská starostka Anne Hidalgová.

Šéfka australské výpravy Anna Mearesová zvažuje vlastní cestu. „Díváme se po přenosných klimatizacích, které bychom nabídli sportovcům,“ poznamenala.

Na druhou stranu například Němci nic extra neplánují. „V loňském roce jsme několikrát navštívili olympijskou vesnici a chytrý ochlazovací systém instalovaný v podlaze a ve stropě byl dostatečný pro toto klimatické pásmo,“ uvedl tamní olympijský výbor. Navzdory tomu zjišťoval u národních svazů, zda si budou chtít za poplatek pronajmout klimatizaci navíc. „Drtivá většina našich federací usoudila, že to není nutné,“ doplnil německý olympijský výbor.

Olympijská vesnice má být udržitelným projektem, kde bude po hrách žít 6000 Pařížanů.