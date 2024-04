Kdy, když ne před zraky celého národa? Šampion se ztrapnil kuriózním pádem

Šestadvacetiletý Jandard chtěl ve čtvrtek v rámci slavnostní exhibice předvést synchronizovaný skok společně s dalšími dvěma kolegy. Při přípravě na závěrečný odraz mu však podklouzla noha, spadl na prkno zády a z něj se překulil do vody.

Svou nehodu, jež se okamžitě stala virálním hitem, bral účastník olympijských her v Tokiu s humorem. Na Instagramu zveřejnil fotografii s krvavými šrámy na zádech, které mu způsobilo prkno, ale ubezpečil, že je v pořádku.

„Neublížil jsem si. Už jsem v minulosti zlomil prkno, ale nikdy ještě prkno nezlomilo mě. Až teď. Víme, že takové věci se dějí. A muselo se to stát zrovna před zraky prezidenta a celé Francie. Myslím, že jsme si vybrali správný okamžik,“ řekl Jandard televizi RMC Sport.

„Byl bych raději, kdyby to celé proběhlo bez problémů, ale pokud to přineslo lidem úsměv na tvář, tak tím lépe,“ dodal držitel dvou medailí z MS a sedmi cenných kovů z ME a Evropských her.

Jakou přezdívku jeho nejslavnější počin asi dostane?

Co třeba Jandardova darda?