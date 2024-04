Šéf cyklistiky: Odměny pro atlety? V rozporu s olympijskou myšlenkou

Světová atletika minulý týden oznámila, že každý z 48 šampionů z her v Paříži obdrží 50 000 dolarů (zhruba 1,2 milionu korun). „Myslím, že je to v rozporu s olympijskou myšlenkou. A navíc to s nikým neprobrali,“ řekl šéf Francouzského olympijského výboru Lappartient.

„Když budete dávat peníze vrcholovým sportovcům, budou vám pak chybět jinde, což ovlivní možnosti řady dalších sportovců po celém světě,“ přidal Lappartient, který je také členem Mezinárodního olympijského výboru.

Proti finančním odměnám, které se od roku 2028 mají rozšířit i na stříbrné a bronzové medailisty, je i Anson. „Myslím, že je nešťastné, když se jeden sport rozhodne něco takového oznámit bez konzultace s ostatními,“ uvedl.

„Jen to zadělává na problémy, protože ostatní sporty se teď stanou terčem kritiky a bude se řešit, proč neudělaly to samé,“ dodal šéf Britského olympijského výboru. „Je to téma, o kterém se můžeme bavit, ale všichni spolu a až nadejde správný čas,“ dodal.

Američtí atleti naopak rozhodnutí kvůli vysokým nákladům na přípravu přivítali. „Bylo na čase,“ prohlásil stříbrný olympijský i světový medailista z dvoustovky Kenneth Bednarek. „Spousta atletů dře do úmoru, každý rok denně potí krev, takže nějaká kompenzace je jedině na místě,“ dodal.

Světový rekordman a dvojnásobný olympijský šampion ve vrhu koulí Ryan Crouser přidal, že nechápe, jak může někdo odměny za medaile kritizovat. „Znám medailisty z mistrovství světa, kteří musí mít dvě práce a ještě se dělit o nájem, aby ušetřili,“ uvedl.

„Hodně lidí si myslí, že když se atlet dostane na olympiádu, tak to znamená, že je finančně zabezpečený. Jenže to vůbec není pravda,“ dodal Crouser.

„Kdykoliv dáme atletům k dispozici nové zdroje, měli bychom to oslavit. Nejenže jim to pomůže žít normální život, ale také do sebe investovat a dál se zlepšovat,“ přidala šéfka Amerického olympijského a paralympijského výboru USA Sarah Hirshlandová.