Prskavec, Krpálek a spol. Kolik českých sportovců bude na hrách v Paříži?

1 Kolik bude sportovců?

Určitě nepadne rekord samostatného Česka – 142 sportovců z Atén 2004. Naopak může jít o nejmenší výpravu, dosud bylo minimem 105 olympioniků v Riu 2016. Naposledy v Tokiu jich startovalo 115.

„Dělám si optimistickou i pesimistickou variantu a pohybuji se mezi 80 a 120 nominovanými, takže odhad směřuji doprostřed k číslu 100,“ říká šéf mise Martin Doktor.

2 Kolik míst si už Češi zajistili?

Zatím získali kvóty na 42 míst. Jistou účast na jméno má například obhájce zlata ve vodním slalomu Prskavec či v Tokiu vítězný střelec Lipták, prakticky jistou pak i judista Krpálek či tenistky Vondroušová, Siniaková a Krejčíková.

Jiří Prskavec měl po skončení světového šampionátu v Londýne důvod y k úsměvu.

Hodně kvalifikací se teprve uskuteční. A v některých sportech rozhodnou pozice ve světových žebříčcích. Nejpočetnějším odvětvím budou atleti, kteří počítají s 25 až 39 kvalifikovanými. Toto číslo výrazně ovlivní výsledek květnové kvalifikace štafet na Bahamách.

Překvapením byl postup družstva šermířů-kordistů nebo Petry Štolbové, která bude první českou taekwondistkou v historii her.

3 A co kolektivní sporty?

100 dní zbývá do zahájení letních olympijských her.

Zatím se žádný do Paříže neprobojoval, naposledy neuspěly házenkářky. Posledními nadějemi jsou hráčky sedmičkového ragby, jež však před červnovou kvalifikací k favoritkám nepatří, a tým pro ženský basketbal 3 x 3, na jehož kvalifikaci se za měsíc 16 týmů utká o tři místa.

4 Kde budou Češi bydlet?

Martin Doktor na Evropských hrách v Krakově

„Nejsme v olympijské vesnici tak blízko jídelně a autobusovému terminálu, jak jsme bývali, ale to vše za cenu toho, že celá budova by měla být pouze pro nás,“ říká Doktor.

5 Jaký nadstandard se chystá pro české olympioniky?

Ve vesnici jsou ekologické kartonové postele, na které nabízejí organizátoři různé druhy matrací. „Ale my budeme mít vlastní speciální zdravotní matrace, které se osvědčily už od her v Riu,“ říká Doktor.

Organizační výbor nevybavuje ubytování klimatizací, používá jen speciální systém chlazení apartmánů vodou ze Seiny. „Máme zajištěné i naše klimatizační jednotky, pokud je sportovci budou chtít. A ubytujeme je primárně na severní straně, kde jsou pokoje chladnější.“

Dočasné speciální bydlení v blízkosti sportovišť bude navíc připraveno pro kanoisty, vodní slalomáře, veslaře, golfisty či cyklisty.

6 Jakou budou mít Češi diváckou podporu?

Vzhledem k dostupnosti dějiště by měla být neobvykle velká, vždyť poprvé od roku 2012 se vracejí letní hry do Evropy – a nejméně dalších 12 let tu opět nebudou. Ve středu dopoledne jde do online prodeje ještě 250 tisíc vstupenek, včetně 35 tisíc na atraktivní beachvolejbal pod Eiffelovkou.

„Navíc na celou řadu soutěží se dá jít v centru Paříže bez vstupenek, například na cyklistiku, triatlon či maraton,“ připomíná předseda ČOV Jiří Kejval.

7 Dojde opět na ochutnávku her v Česku?

Ano. I tady budou moci fanoušci sledovat sportovce, jak pózují pod Eiffelovou věží. Dvanáct metrů vysokou repliku, vytištěnou 3D tiskem z recyklovatelných materiálů, přichystá Olympijský festival u jezera Most. Hned po návratu z Francie tam zamíří mnozí reprezentanti, návštěvníci si budou moct vyzkoušet víc než 50 sportů.

8 Jaké bezpečnostní hrozby výprava řeší?

„Nechceme sportovce strašit, ale hodláme být připraveni,“ tvrdí Doktor. ČOV spolupracuje s ministerstvem zahraničních věcí a Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost a ujišťuje, že vzhledem ke konfliktům na Ukrajině a na Blízkém východě berou téma vážně i organizátoři. „Při každém semináři se podrobně probírá, jak bude bezpečnost vypadat,“ říká Doktor.

9 Co hrozí při zahájení?

Unikátní plán uspořádat ho v centru Paříže, kde budou davy přihlížet, jak se jednotlivé výpravy plaví na lodích po Seině, skýtá řadu rizik. I když se objevily informace, že francouzské tajné služby tuto variantu nedoporučují, podle Kejvala organizátoři jiný plán nemají. „Po bezpečnostní stránce je to velmi náročná akce, ale říkají, že jsou schopni ji zrealizovat. Jsme přesvědčení, že to bude nádherná událost.“ Čeští sportovci na ní chtějí zaujmout kolekcí od mladého a odvážného návrháře Jana Černého.

10 Jak čelit dezinformacím?

„S těmi je obtížné bojovat, zvlášť v době umělé inteligence,“ říká Kejval. „Vnímáme rostoucí tlak na diskreditaci olympijského hnutí a obecně našeho každodenního života a hodnot svobodného světa.“

Hybridní útoky se očekávají především ze strany Ruska, které se už nyní mohutně opírá do MOV a organizátorů her. ČOV je proti účasti Rusů i v roli neutrálních sportovců. Coby neutrálové sice v Paříži budou, ale MOV uplatňuje doporučení expertní komise Michaela Žantovského, aby nebyl z Ruska připuštěn nikdo, kdo je příslušníkem armádních a policejních klubů či veřejně podpořil ruskou agresi na Ukrajině.