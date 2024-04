Perušič a Schweiner: Covidové Tokio nás motivuje, katastrofy zatím nepřišly

V rozhovoru pro iDNES Premium, kterým startuje seriál Naděje pro Paříž, se zamýšlejí nad pozicí světových šampionů, neblahou covidovou zkušeností z Tokia i problematikou startu Rusů pod pěti kruhy.

Jaké pro vás bude přijet na olympijské hry v pozici mistrů světa?

Schweiner: Nic velkého to neznamená, protože hlavní favoriti na zlato budou buď Norové, nebo Švédi. Nám se mistrovství světa extrémně povedlo, což nevnímám ani jako výhodu, ani jako nevýhodu. Ale soupeři si na nás určitě budou dávat větší pozor.

Perušič: Musíme počítat se dvěma věcmi. Zaprvé: očekávání širší veřejnosti budou větší, protože titul z Mexika nás automaticky zařadil do skupiny sportovců, kteří mají šanci na medaili. A zadruhé: protivníci, kteří nás dosud možná nebrali tak vážně a třeba si nemysleli, že bychom tyhle velké turnaje dokázali vyhrávat, se na nás o to lépe připraví.

Vy sami roli medailových kandidátů přijímáte?

Schweiner: Reálně jsme tým, který patří do čtvrtfinále. Pak záleží na zdravotním stavu a naladění formy, turnaj je přece jen dlouhý. Jako adepti na medaili se vyloženě necítíme, ale víme, že za určitých podmínek ji získat můžeme.