Práci z domova podporujeme, nikoho nenutíme sedět v kanceláři, říká personální ředitel PMI

Světem práce hýbe v současnosti řada trendů. Zaměstnanci oceňují větší možnosti flexibility, firmy čím dál více dbají na rovný přístup k zaměstnancům a intenzivněji se věnují jejich rozvoji. Do pracovního prostředí začíná promlouvat třeba i nástup AI. Ve všech těchto oblastech patří společnost Philip Morris ke špičce. „Válka o talenty skončila a kandidáti ji vyhráli,“ vysvětluje přístup HR ředitel Philip Morris pro Česko, Slovensko a Maďarsko Joe Gruber.

To, jak lidé pracují, se v poslední době mění. Ale mění se i Philip Morris. Přijali jste ideu budoucnosti bez kouře. Znamená tato strategie i nějakou změnu z hlediska toho, jaké zaměstnance hledáte?

Ano, ta proměna samozřejmě roli hraje. Ovlivňuje mimo jiné i to, jaké talenty hledáme. Obecně hledáme lidi, kteří jsou pro naši myšlenku nadšeni. Ale zároveň s touto změnou strategie potřebujeme i zaměstnance s novými dovednostmi, které pro nás dříve důležité nebyly. Daleko více než v minulosti se zaměřujeme na přímý vztah a kontakt s dospělým zákazníkem, vstoupili jsme do světa e-commerce, řešíme logistiku, skladování i třeba údržbu produktů IQOS. I to je pro nás oproti minulosti novinka. Zároveň naše portfolio bezdýmných produktů vyžaduje neustálé inovace, což také znamená intenzivnější potřebu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, takže to je oblast, do které v poslední době hodně investujeme.

Jaké možnosti rozvoje zaměstnancům nabízíte?

Každému v podstatě nabízíme na míru „šité“ možnosti. Každá pozice i každá osoba vyžadují trochu jiný přístup. Proto každému připravíme jeho individuální rozvojový plán v závislosti na tom, na co se chce nebo potřebuje připravovat. Mohou to být stáže, školení, účast na projektech napříč firmou, kurzy na univerzitách, workshopy i digitální vzdělávání.

Změnil se nějak v poslední době přístup k náboru zaměstnanců?

Zásadně ne. V době pandemie nemoci covid-19 se vše dělo on-line a v této rovině dnes zůstaly i úvodní kontakty při pohovorech s potenciálními kandidáty. Ale obecně pozorujeme chuť k osobnímu setkávání, tu lidé rozhodně mají. A nám pomáhá budovat i potřebné nadšení pro naši myšlenku. Co se ale mění, je celkově samotný přístup k zaměstnancům. Je to proto, že válka o talenty skončila a kandidáti ji vyhráli. Nejen z demografických důvodů bojujeme s řadou dalších zaměstnavatelů o vlastně čím dál menší množství talentů. Naše poptávka bude vždy vyšší, než jaká je nabídka, a kandidáti dnes obvykle mívají více možností volby. Naším úkolem je zařídit, aby si talent vybral právě nás, čehož se snažíme dosáhnout tím, že v něj vkládáme velkou důvěru a nabízíme velkou flexibilitu. A samozřejmě také odpovídající odměnu.

Co znamená ona důvěra?

Pandemie odstartovala trend práce z domova a my ho v současnosti plně podporujeme. Zjistili jsme, že aby byli lidé produktivní, nemusejí nutně být v kanceláři. Takže je k tomu nenutíme. Naši zaměstnanci mohou pracovat odkudkoli a v zásadě, kdy se jim to hodí. Automaticky v tom zaměstnancům důvěřujeme. Výslednou flexibilitu rády využívají různé skupiny zaměstnanců. Důležitá je pro mladé zaměstnance, velkou roli ale hraje třeba i pro rodiče dětí. V tomto ohledu je v české společnosti stále větší zodpovědnost na ženách a těm – ovšem nejen jim – vycházíme hodně vstříc.

Jak?

Primární pečovatel – tedy typicky matka – má u nás automaticky při narození dítěte osmnáct týdnů plně placené dovolené. Druhý pečovatel – tedy třeba otec – pak osm týdnů. Jdeme ovšem podstatně dál. Ženy totiž někdy vnímají těhotenství jako překážku ve své kariéře. My však například stejně jako u ostatních zaměstnanců pokračujeme v pravidelné valorizaci mzdy i u zaměstnance na mateřské po celou tuto dobu, takže když se do práce vrací i po několika letech, má vyšší plat než předtím. Obecně razíme strategii rovného odměňování. V roce 2019 jsme jako první společnost v Česku získali certifikát Equal-Salary, který je nezávislým potvrzením faktu, že lidé na stejných pozicích dostávají za svou práci stejnou odměnu bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci, náboženské přesvědčení a cokoli dalšího.

Jak to zmíněné rovné odměňování funguje?

Je to poměrně jednoduché. Za stejnou práci dostávají naši zaměstnanci stejnou odměnu. Platíme zaměstnance na základě toho, co po nich chceme a jakou práci odvádějí, ne na základě věku, pohlaví, zkušeností nebo rozdílů ve vzdělání. V identických pozicích u nás jednoduše neexistují rozdíly v platech. To mimochodem zároveň znamená, že někdy nabízeným platem překvapíme kandidáta, který se k nám hlásí. Lidé nám sdělí svou představu a my jim v řadě případů nabídneme plat vyšší, než jaká tato představa byla. Nesnažíme se takovou příležitost využít. Také platy – obzvlášť v poslední době – znatelně navyšujeme tak, aby našim zaměstnancům neklesala vzhledem k intenzivní inflaci životní úroveň, aby si mohli nadále zachovat životní styl, jaký doposud vedli.

Co další benefity? Jak se staráte o blaho zaměstnanců?

Je toho řada. Chceme například, aby se zaměstnanci zajímali i o své okolí a komunity kolem sebe. Podporujeme je tedy v různých charitativních a komunitních činnostech, dostávají na to od nás extra placené volno. Staráme se ale i o jejich fyzické a psychické zdraví. Nabízíme jim různé kurzy a přednášky třeba o zdravém životním stylu, podporujeme sport i vzdělávání v oblasti výživy a podobně. Zaměstnancům však nabízíme i podporu v méně radostných chvílích, máme speciální linku, kde se mohou spojit se specialisty v různých oblastech medicíny pro případ, že mají oni sami nebo jejich blízcí nějaké vážné zdravotní potíže, ať už fyzického či psychického rázu. Mimochodem – většina našich zaměstnanců nekouří a sami zdůrazňujeme, že nekouřit je samozřejmě ta nejlepší volba. A když už kouříte, je ideální alespoň přejít na méně rizikovou alternativu bez kouře. Dbáme také na to, aby byly naše kanceláře opravdu příjemným prostředím pro práci.

Světem hýbe fenomén AI. Ovlivňuje nějak vaši práci?

Je to vše spíše v počátcích. AI oblast ale intenzivně zkoumáme a sledujeme. Používáme třeba chatboty pro komunikaci se zákazníky a zaměstnance školíme v základním zacházení s AI nástroji od Microsoftu, aby věděli, jak jim AI může pomoci v jejich každodenní práci. Rozhodně nepočítáme s tím, že by AI lidi nahrazovala, má jim spíš práci usnadnit, zlepšit produktivitu. Lidé se pak mohou soustředit na to podstatné, na řešení problémů, experimenty, inovace.

Když ne v AI, vidíte potenciální riziko v některém z jiných trendů v oblasti zaměstnávání?

Rizikem je trend, který pozorujeme v celé Evropě, potažmo v celém západním světě. Lidé chtějí pracovat méně za stejnou odměnu. Pokud se tímto směrem vydáme skutečně naplno, bude to potíž, ztratíme totiž konkurenceschopnost v porovnání s jinými zeměmi a oblastmi světa.