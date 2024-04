V Olympii zažehnou oheň pro Paříž, symbolicky před chrámem antické bohyně

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Roli nejvyšší kněžky, která pomocí parabolického zrcadla a slunečních paprsků, zažehne oheň, zaujímá poprvé řecká herečka Mary Minaová. Společně s dalšími deseti kněžkami obléká nové černo-bílé kostýmy, vůbec poprvé dvoubarevné.

„Je to pro mě velká čest. Doufám, že nezklamu důvěru, kterou jste mi dali,“ svěřila se Minaová.

Zapálení ohně je olympijskou tradicí od roku 1936, symbolicky ale odkazuje na doby dávno minulé, i antické Hry se totiž konaly pod dohledem trvale zažehnutého posvátného ohně.

Po jeho zapálení vrchní kněžka předá pochodeň řeckému veslaři Stefanosi Duskosovi, který bude prvním členem štafety na řeckém území. Po Řecku se bude pochodeň pohybovat 11 dní. Organizátoři olympijských her v Paříži ji převezmou 26. dubna v Aténách, přes noc ji uloží na francouzské ambasádě a následující den se olympijský oheň vydá na palubě třístěžňové plachetnice z Atén na plavbu po Středozemním moři do Marseille.

Tam by měla dorazit 8. května a pořadatelé očekávají, že ji ve francouzském přístavním městě přivítá až 150 000 fanoušků. Štafeta pak bude křižovat Francii. Před slavnostním zahájením her naplánovaným na 26. července zavítá do Paříže také na 14. a 15. července. Noc po státním svátku 14. července, kdy si Francouzi připomínají dobytí pařížské pevnosti Bastila, stráví olympijská pochodeň na pařížské radnici