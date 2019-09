Prokletí Falloutu 76 nekončí, helmy ze sběratelských edicí postihla plíseň

Tentokrát je v tom však Bethesda tak trochu nevinně. Výrobou sběratelského předmětu totiž byla pověřena společnost Chronicle Collectibles, a to prodejním řetězcem GameStop. Speciální červená replika helmy tak nebyla součástí oficiální Power Armor edice, ale prodávala se jen ve vybraných obchodech. Jenže nyní se ukázalo, že její látkový vnitřek může být napadený plísní, která by mohla alergikům či lidem s oslabeným imunitním systémem ohrozit dýchací soustavu.

Celkem bylo vyrobeno dvacet tisíc kusů, ovšem podle serveru Forbes si jen pouhých 32 kusů našlo svého zákazníka. Všechny se proto podařilo snadno identifikovat a budou mít možnost nechat si vrátit peníze v plné výši.

Není to poprvé, co se sběratelské edice Bethesdy potácejí v problémech. Připomeňme, že samotné vydání doprovázela tzv. bag-gate. V ní šlo o to, že namísto slíbené luxusní textilní tašky dostali předplatitelé Power Armor edice v hodnotě zhruba pěti tisíc korun jen nevzhledný plastový pytel. Po řadě stížností pak Bethesda všem nespokojeným zákazníkům tašky rozeslala, byť s výrazným zpožděním (psali jsme tady).

Co se však týče samotné hry, tak ta pomalu, ale jistě vzkvétá. Autoři do ní neustále přidávají nový obsah, ať už jde o herní módy, příběhové linky, vylepšenou grafiku či rozšíření herní mapy. Hráči, kteří i přes počáteční zklamání vydrželi, jsou tak dnes víceméně spokojeni.