Tvůrci erotických modifikací už se připravují na nadcházející herní hity

Rozhodnutí, zdali mají vývojáři do svých připravovaných her i nějaké sexuální scény, je o dost závažnější, než by to snad mohlo na první pohled vypadat.

Udělat dobře vypadající erotickou scénu ve hře není tak lehké, jak by to mohlo vypadat.

Jednak je to z technologické stránky poměrně obtížné, protože to vyžaduje detailní výpočetní model pro správnou kolizi objektů, jinak výsledek působí spíš směšně, viz třeba jinak povedená House Party. Implementace erotiky však ovlivňuje i udělení příslušného věkového ratingu od příslušných úřadů, a ten má zásadní dopad na velikost potenciálního publika.

Pokud to tedy není pro samotnou hru zcela zásadní, vývojáři se snaží se sexuálním scénám zpravidla vyhýbat, v příběhových hrách například obligátní „zatmívačkou“ nebo kamerovým střihem. Obyvatelé virtuálního světa The Sims pak místo sexu praktikují Woohoo, při které si vlezou pod peřinu a začnou nad nimi létat srdíčka.

Většině lidí to takto stačí, najdou se však i tací, kteří chtějí veškeré projevy lásky vidět bez cenzury, ideálně pak nad nimi ještě převzít kontrolu. Díky tomu se kolem hry vytvořila velmi silná modderská komunita, která dokáže splnit prakticky jakékoliv přání, i díky tomu, že za to fanoušci neváhají platit nemalé částky (viz náš článek).

V Sims se nesouloží, v Sims se dělá woohoo.

Vývojáři chystaného konkurenčního „simulátoru života“ The Life by You k této problematice hodlají přistoupit stejně benevolentním přístupem. V jejich hře sice nahota existuje (bude ale možné ji i cenzurovat), žádné sexuální scény už ale ne. Na druhou stranu ovšem hráči dostanou k dispozici všechny nástroje, které pro sami používají, a tak je jen otázkou času, než se na internetu objeví i vyloženě pornografické modifikace. Otevřená struktura hry má ovšem umožňovat i daleko kreativnější možnosti než jen prosté zobrazení sexuálního aktu. U každé postavičky bude možné nastavit individuální preference, sexuální orientace je přitom jen jedním z mnoha „posunovátek,“ se kterým mohou hráči experimentovat.

Co vše se bude v Life by You dít, je ryze ve vašich rukou.

„Myslím, že je tu celá generace lidí, kteří jsou už znechuceni tím, jak jim okolí vnucuje jejich genderové role. A tak si říkáme, hele u nás si můžeš vše definovat, jak se ti zachce,“ řekl v rozhovoru pro PC Gamer ředitel projektu Rod Humble. Snadno si tak půjde vytvořit svět, ve kterém je každý gay, nebo kde všechny ženy padají vašemu avatarovi k nohám. Hráči mají navíc slíbeno, že Life by You nebude obsahovat žádnou telemetrii, takže se nemusí bát toho, že se data o jejich způsobu hraní nějak dostanou na veřejnost.

To tvůrci chystaného sci-fi blockbusteru Starfield se nahotě úmyslně vyhýbají a podle dosavadního ratingového hodnocení v Austrálii je téměř jisté, že ve hře nebude vůbec žádná sexuální scéna (viz náš článek). Vydavatelství Bethesda totiž moc dobře ví, že na tyto věci nemusí plýtvat vývojářské kapacity, protože to hráči ochotně udělají za ně. Jejich předchozí Skyrim je totiž v rámci pornomodifikací nekorunovaným králem, některé z nich mají přitom téměř profesionální úroveň.

Skyrim je nekorunovaným králem erotických modifikací.

Když byla proto na sociální síti reddit anketa o tom, jaký typ modifikace vznikne jako první, šlo vlastně jen o formalitu. I přestože se dá očekávat, že bude hra podobně jako zatím poslední Fallout 76 plná technických chyb, očekává většina lidí, že do hry nejprve přibudou nahotinky.

Na tento druh obsahu zaměřené fórum Lovers Lab se tak už začíná pomalu připravovat a diskutující řeší, jak dlouho by to asi tak mohlo trvat, než se nějaká erotika Starfieldu ve hře objeví. A v tomto ohledu jsou všichni optimističtí, protože hra poběží na vylepšené verzi dobře známého Creation Engine, s nímž mají moddeři mají už nemalé zkušenosti. První nahotinky tak nejspíše budou k dispozici už v době vydání, do dvou týdnů by pak mohla být uspokojena většina požadavků. Ano, jak vidíte, jsou i lidé, kteří se po vydání namísto spuštění hry raději pouští do anýzy její souborové struktury a vytváření vlastního obsahu. Díky za ně, odvádějí důležitou práci.

Opravdu komplexní modifikace s vlastními příběhovými oblouky pak ovšem samozřejmě zaberou měsíce a dá se předpokládat, že budou vycházet ještě roky poté.