Základ The Sims 5 půjde stáhnout zdarma, podpora The Sims 4 neskončí

Až bude hra připravena, podle EA bude možné zapojit se bez nutnosti kupovat základní verzi hry, předplatného i obtěžujících mechanismů s energií. Vydělávat bude na rozšiřujících balíčcích, které chce nastavit trochu jinak, aby vždy obsahoval nějakou ochutnávku zdarma pro každého.

„Například základní počasí může být do jádra hry přidáno zdarma pro každého. A v budoucnu se může objevit balíček ke koupi zaměřený na zimní sporty s aktivitami, jako je tanec na ledě nebo soutěž ve stavění sněhuláků. Pro vývoj projektu Rene je důležité, abychom snížili bariéry pro hraní a poskytli všem hráčům co nejširší společné systémy,“ vysvětluje EA.

Zároveň přiznává, že v novince nebude dostupné vše, na co jsou stávající hráči The Sims 4 zvyklí. A fanoušci The Sims 4 mohou zůstat prozatím v klidu. EA plánuje podporovat obě hry současně a do The Sims 4 vydávat nový obsah „v dohledné budoucnosti“.

Projekt Rene prezentuje jako nový způsob hraní The Sims. „Bude působit ‚simácky‘, protože hráči budou stále řídit, co jejich simíci během dne dělají, ale zároveň představí jiné herní možnosti. V Projektu Rene chceme od začátku dělat věci, které The Sims ještě nedělali, nebo se pokusit dělat známé věci novým způsobem.“

Projekt Rene byl odhalen loni v říjnu a je v rané fázi vývoje. Předpokládá se, že nevyjde dříve než v roce 2025.