Ve Starfieldu nebudou žádné sexuální scény

Podle množství natěšených fanoušků je chystané vesmírné RPG Starfield jednou z nejočekávanějších her letošního roku. Tým pod vedením Todda Howarda duchovně naváže na kultovní Skyrim, nabídne však daleko větší rozlohu herní plochy. Slíbenou máme až tisícovku planet, na kterých bude možné kdekoli přistát a „pěšky“ je prozkoumat. Bohatý má být i příběh, který prý obsahuje víc než dvě stě padesát tisíc řádků textu (pro srovnání, Skyrim měl „jen“ šedesát tisíc).

Víc než nekonečné sliby o tom, co vše ve hře má být, je ale zajímavé, co v ní naopak nebude, a to jsou sexuální scény. Vyplývá to aspoň z ratingového hodnocení, které hra obdržela v Austráli.

Každá hra je tam posuzována z hlediska výskytu několika problematických oblastí. Jak je v této zemi zvykem, největší problém je se zobrazením pozitivních účinků drog. K obdržení nejpřísnější známky R (pouze pro dospělé) ovšem stačí i úplná drobnost. Třeba jen to, že se hráčova postava léčí pomocí injekcí. Tvůrci českého DayZ neobdrželi zase rating, protože ve zdrojovém kódu nechali zmínku o marihuaně (viz náš článek). Ve Starfieldu pak podle očekávání bude i nějaké to násilí a vulgární mluva, za to co se zobrazení erotiky týče, bude hra cudná jako jeptiška.

Podle hodnotitelů hra obsahuje jen náznaky nahoty, sex pak dokonce vůbec žádný. Vypadá to tedy, že se Bethesda nepoučila a hru za ní budou muset dodělávat fanoušci. Ti už ale naštěstí moc dobře vědí, co dělat, viz náš starší článek o erotických modifikacích ve Skyrimu.